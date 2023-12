Rohan Dennis arrestato per l'omicidio della moglie: ciclismo sotto shock

Rohan Dennis e la dedica alla moglie prima del ritiro

Rohan Dennis era un passo dal ritiro, che aveva annunciato a febbraio. Nel messaggio di addio alle corse aveva scritto belle parole per la moglie Melissa Hoskings: "Grazie Melissa per avermi supportato per tutta la mia carriera e per avermi donato i migliori figli che avrei mai potuto chiedere. Ciclismo mi hai dato tanto e ti sarò per sempre grato. C’è ancora una lunga stagione davanti, ma sarà definitivamente la mia ultima da professionista".