Pantani, 20 anni dalla morte: l'omaggio da brividi del Cesena

Momenti di forte emozione al Manuzzi di Cesena . Prima della gara contro l'Arezzo, vinta dalla squadra di casa per 1-0, in curva è stato esposto uno striscione dedicato a Marco Pantani a vent'anni di distanza dalla sua tragica morte.

Cesena, l'omaggio dei tifosi per Pantani

"Corri ancora adesso lo sento...il vento non ti prenderà mai". Questa la frase scelta con la raffigurazione del Pirata in maglia rosa. I calciatori sono anche scesi in campo con una patch in onore di Pantani, scomparso il 14 febbraio 2004 a soli 34 anni in un hotel di Rimini.