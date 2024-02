Chris Hoy ha il cancro: l'annuncio shock della leggenda del ciclismo

La notizia è scioccante: Chris Hoy ha il cancro . La leggenda del ciclismo su pista che vanta 6 ori olimpici e 11 titoli mondiali ha sconvolto i suoi fan e il mondo dello sport in generale, pubblicando sui suoi profili social una lettera sentitissima ed emozionante per annunciare la malattia che combatte già dall'anno scorso. "Ho una notizia. L’anno scorso mi è stato diagnosticato un cancro, è stato un enorme shock , dato che fino a quel momento non avevo avuto sintomi", inizia così il lungo messaggio dell'icona del ciclismo, 47 anni, ritiratosi nel 2013.

Come sta Chris Hoy e la sua richiesta

Hoy nella lettera social aggiunge: "Attualmente sto ricevendo cure, inclusa la chemioterapia, che per fortuna sta andando molto bene. Vorrei estendere la mia sincera gratitudine a tutti i professionisti medici per il loro straordinario aiuto e cura. Per il bene della mia giovane famiglia, speravo di mantenere queste informazioni private, ma purtroppo la nostra mano è stata forzata. Anche se sono grato per qualsiasi supporto, mi piacerebbe affrontare la questione in privato. Il mio cuore va a tutti gli altri che stanno attraversando sfide simili in questo momento".

Chris Hoy: "Sono ottimista"

Hoy conclude così: "Sono ottimista, positivo e circondato da un amore di cui sono veramente grato. Come potete immaginare, gli ultimi mesi sono stati incredibilmente difficili. Tuttavia, attualmente mi sento bene: continuo a lavorare, ad andare in bicicletta e vivo la mia vita normalmente. Ci aspetta un anno entusiasmante di lavoro, anche con le Olimpiadi di Parigi di luglio. Non vedo l'ora di iniziare, divertirmi e condividerlo con tutti voi".