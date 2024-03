A Roma c'è... "Un popolo in movimento"

Mercoledì, dalle ore 10, al Salone d’Onore del Coni al Foro Italico a Roma, importante conferenza sulla mobilità e la sicurezza in bici dal titolo “Un Popolo in movimento”. L’appuntamento, con la partecipazione del presidente del Coni, Giovanni Malagò, si svilupperà in due sessioni, in cui verranno affrontati temi quali la necessaria riforma del Codice della Strada, il ruolo delle Regioni e dei Comuni nella valutazione della mobilità in bici, o come garantire la Sicurezza per chi le usa. La conferenza e? un punto di partenza e di progettualita' per dare risposte qualificate all’emergente domanda sociale che rivendica codici comportamentali e norme per la sicurezza stradale al fine di tutelare l’incolumità del popolo delle due ruote. La conferenza “Un popolo in movimento” sarà un momento di dibattito qualificato e trasversale, in cui verranno coniugati temi legati allo Sport e all’Ambiente sul terreno comune della mobilitàsostenibile. Saranno presenti il due volte campione del mondo di ciclismo, Gianni Bugno (in foto), e Annalisa Minetti atleta paralimpica.