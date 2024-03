In bici su strade sicure, impegno condiviso

Ritorno alle due ruote, a un modo diverso di pensarsi in movimento e vivere la strada e la città. Muoversi su due ruote invita al silenzio e alla lentezza, quindi alla possibilità di guardarsi intorno e ammirare la bellezza, mentre in auto come in moto si perde di vista il contorno. Insomma, ipotizzare un ritorno alla bicicletta come mezzo di locomozione non è un bene solo per la salute, perché è pratica sportiva, ma anche all'anima ed è green. Ma quanto è pericoloso? I dati sono allarmanti e parlano di diciassettemila vittime in bicicletta. Non solo per colpa degli automobilisti ma anche a causa del manto stradale, spesso dissestato da buche e radici.