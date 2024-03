Clamoroso in Belgio: ciclista si nasconde e sbuca sul traguardo

Un episodio davvero clamoroso è accaduto nel corso della E3 Saxo Classic, una delle più famose classiche del nord e ribattezzata come " Piccola Fiandre" . Uno dei corridori, il kazako Gleb Brussenskiy è arrivato sul traguardo con il gruppo di testa, piazzandosi al 20esimo posto. Ma gli organizzatori si sono immediatamente accorti che la sua condotta di gara era stata irregolare.

Brussenskiy taglia il percorso e arriva al traguardo

Il 23enne, una volta resosi conto di essere in clamoroso ritardo, ha preso una scorciatoia, tagliando il percorso e posizionandosi nei pressi dell'arrivo. A 3,2 chilometri dalla fine della gara, è improvvisamente sbucato da una via laterale e si è inserito nuovamente con il gruppo che si giocava le prime posizioni. Brussenskiy ha tagliato il traguardo in 20esima posizione, a 3'14" dal vincitore, il campione del mondo Mathieu van der Poel. Ma alla fine è stato squalificato.