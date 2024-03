Ciclismo, la casa di Fondriest svaligiata dai ladri: rubati orologi e medaglie

CLES - Brutta sorpresa per Maurizio Fondriest, campione del mondo di ciclismo a Renaix nel 1988 la cui casa a Cles (in Trentino) è stata svaligiata dai ladri. "Dopo lo scasso due volte a casa dei miei genitori, la spaccata in negozio ora tocca casa mia - ha scritto lo stesso Fondriest sul suo profilo Instagram -. Non se ne può più. Ricordi di una vita che se ne vanno. Un ringraziamento alle forze dell'ordine ma il loro lavoro viene vanificato: servono regole più rigide e pene certe".