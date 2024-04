Caduta shock al Giro dei Paesi Baschi: Vingegaard in ambulanza

Terribile incidente durante la quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi. Vingegaard, vincitore degli ultimi due Tour de France, ha avuto la peggio in curva, tanto che è intervenuta l'ambulanza. Nella caduta sono stati coinvolti molti ciclisti. Roglic per esempio zoppicava, Vingegaard è rimasto a terra sul fianco sinistro soccorso dai medici, sembrava in difficoltà respiratorie. Evenepoel si teneva la spalla dolorante. Per la precisione sono intervenute tre ambulanze. L'incidente è avvenuto vicino Untzilla, a circa 35 chilometri dal traguardo, su una curva in discesa sul lato sinistro.