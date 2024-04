Inarrestabile Van der Poel, vince anche la Parigi-Roubaix

ROUBAIX (Francia) - La settimana d’oro di Mathieu Van der Poel. Il campione del mondo in carica, dopo aver trionfato la settimana scorsa nel Giro delle Fiandre, vince anche la Parigi-Roubaix. E’ stata un’impresa d’altri tempi, di un ciclismo lontano eppur appassionante come quello di oggi. L’olandese si è imposto per il secondo anno consecutivo trovando una fuga solitaria a 59 km dal traguardo: l’attacco decisivo del campione del mondo non ha lasciato scampo agli avversari. Sul podio - insieme a Van der Poel - salgono Mads Pedersen e Jasper Philipsen che chiude al terzo posto.