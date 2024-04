Ciclisti Ieri Oggi e Domani: Battistelli e Grimaldi sugli scudi

Nella seconda tappa di CIlisti Ieri Oggi e Domani, che si è svolta a Martinsicuro in terra abruzzese, brillantemente organizzata dalla GULP Pool Vibrata, a vincere sono Battistelli e Grimaldi,. Per la challenge patrocinata dal Corriere dello Sport Stadio un importante successo di partecipazione con oltre 230 iscritti fra le due gare riservate ad Allievi ed Esordienti. Ben felici gli organizzatori del Memorial Persiani con in testa Lugi Nardinocchi che hanno dimostrato ancora una volta il loro valore nell’allestimento di manifestazioni ciclistiche. Nella gara degli Allievi finale a ranghi compatti con una volata imperiale di Pietro Battistelli (VC Racing Assisi Bastia Umbra) che precedeva il compagno di squadra Nicolò Tomassini. In terza posizione Edoardo Fiorini (Zero24) davanti ad Alessandro Battistoni (Civitanova Bike Academy) e al laziale Lorenzo Ferraro (Team Coratti). Fra gli Esordienti spunto vincente del marchigiano Leonardo Grimaldi (SC Potentia Rinascita) sul pugliese Antonio Lippolis (Un dente in più) e sull’altro marchigiano Davide Sdruccioli (Team Cingolani). A complimentarsi con i protagonisti di giornata erano presenti Alvaro Muzzi, Daniele Mazziero e Giuseppe Petito in rappresentanza del gruppo Ciclisti Ieri Oggi e Domani mentre a fare gli onori di casa non poteva mancare l’attivissima presidente del Comitato Provinciale Fci di Teramo Maurizia Corradetti. Prossimo appuntamento con il GP Ciclisti Ieri Oggi e Domani il 21 Aprile sempre in Abruzzo a Raiano con Memorial Carmine Di Berardino organizzato dal Pedale Sulmonese. Dopo la tappa di Martinsicuro le classifiche della challenge vedono in testa Lorenzo Ferraro (Team Coratti) ALLIEVI; Vittorio Izzo (Team Cesaro) e Leonardo Grimaldi (VC Assisi Bastia) ESORDIENTI; Lucia Di Ruscio (Velosport Ferentino Cic. Sorani) DONNE ALLIEVE e Livia Rossi (Vangi Sama Pirata) DONNE ESORDIENTI