Scottoni, Meloni e Fiacco premiati al trofeo Klimabus

Con una giornata piena di gare e partecipanti è andata in archivio la sesta tappa del circuito GP Ciclisti Ieri Oggi e Domani abbinata al Trofeo Klimabus. La challenge patrocinata dal Corriere dello Sport Stadio è tornata per la seconda volta quest’anno in provincia di Latina grazie all’evento organizzato da Nello Celano e dalla Logistica Ambientale Spezia Bike. Il Trofeo Klimabus è frutto anche della lodevole sinergia fra i comuni di SS Cosma e Damiano e Castelforte che hanno collaborato con lo staff organizzatore per rendere ancor più attraente l’evento sportivo. Lunga la lista dei partecipanti con presenze da tutte le regioni del centrosud per una simpatica invasione di biciclette nei due piccoli centri del basso Lazio. Non è voluta mancare alla terza edizione del trofeo Klimabus l’Assessore Regionale allo Sport Elena Palazzo che ha portato i saluti del presidente Rocca e si è congratulata con Nello Celano e tutto lo staff organizzatore. La cronaca delle due gare che assegnavano punti per il GP Ciclisti Ieri Oggi e Domani si apre con il successo del plurivittorioso stagionale Andrea Fiacco (Team Coratti) che fa sua la gara Esordienti respingendo il tentativo di rimonta di Damiano Ferrante (Vangi Sama Pirata). Alle loro spalle il campano Gabriele Leo (Cambike) si prende il terzo posto e la leadership nella fascia dei tredicenni. Fra le donne Aurora Di Francesco (Vangi Sama Ricambi Il Pirata) precede Serena Grosso (Effetto Ciclismo Noi Sport) che comunque porta a casa il titolo regionale Donne Esordienti 2° anno. Nella classifica Esordienti del GP Ciclisti Ieri Oggi e Domani, Fiacco allunga sul secondo portando a 18 punti il suo vantaggio mentre fra le donne Aurora Di Francesco riduce a 4 punti lo svantaggio dalla compagna di squadra Livia Rossi, prima in graduatoria. Nemmeno il tempo di festeggiare Andrea Fiacco che si partiva con la prova degli Allievi valida per il Campionato Regionale strada. In questa gara si affrontava due volte la salita di SS Cosma e Damiano e proprio qui è nata la fuga che ha sancito il responso finale. Vanno via in sei e fra questi il romano Andrea Meloni (Piesse Cycling Team) che sul rettilineo di arrivo mette tutti in fila andandosi a prendere meritatamente la maglia di Campione Laziale Allievi. Dietro di lui si piazzano nell’ordine Vincenzo Carosi (Race Mountain Giemme sport Focarelli), Andrea Tarallo (Vangi Sama Ricambi Il Pirata), Federico Gargiulo (Velosport Ferentino Ciclisti Sorani) e la coppia del Team Coratti composta da Filippo Antonelli e Alessandro Biscossi. Con i punti guadagnati a SS Cosma e Damiano Andrea Meloni sale al secondo posto della classifica Allievi superando Mattia Chinellato e piazzandosi alle spalle del marchigiano Tommaso Cingolani. Oltre alle gare Allievi ed Esordienti il programma del Trofeo Klimabus ha offerto anche una gara Giovanissimi nel pomeriggio di Sabato e il Campione Regionale Juniores che si è svolto dopo le due gare mattutine ed ha visto il successo del marinese Pietro Scottoni (Vangi Sama Ricambi Il Pirata) sul giapponese Iwamura e sull’australiano Sims. Nel corso delle premiazioni, a cui sono intervenuti i sindaci di SS Cosma e Damiano e Castelforte Franco Taddeo e Angelo Pompeo, l’organizzatore Nello Celano ha ringraziato gli sponsor, le Polizie Locali di SS Cosma e Damiano e Castelforte, i Carabinieri di SS Cosma e Damiano, la Polizia Provinciale, la Protezione Civile Gari 88 di SS Cosma e Damiano, la Protezione Civile A.E.G.O. di Castelforte e le Protezioni Civili di Ausonia e Coreno Ausonia. Ad assistere a tutte le gare il vice presidente del Comitato Regionale FCI Lazio Tony Vernile, il presidente del Comitato Provinciale FCI Latina Massimo Saurini con il consigliere Cristiano , Presidente del CP Frosinone FCI Roberto Soave e i tecnici del CR Lazio FCI Aldo Delle Cese e Simone Sterbini. Gradito ospite dell’evento l’ex dirigente del commissariato di Formia dott Aurelio Metelli. Prossimo appuntamento con il GP Ciclisti Ieri Oggi e Domani il16 Giugno a Ciampino per il Memorial Antonio De Felice.