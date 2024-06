Presentati i Campionati Italiani di Ciclismo: un percorso da favola

L’Unione Ciclistica Larcianese è lieta di annunciare l'organizzazione dei prossimi Campionati Italiani di Ciclismo per Professionistied Élite s.c., la prestigiosa competizione si terrà il 23 giugno 2024 e vedrà al via i migliori ciclisti italiani in un percorso altamente selettivo.

Campionati Italiani di Ciclismo, si parte da Firenze

La gara prenderà il via dal suggestivo Piazzale Michelangelo a Firenze, offrendo una vista mozzafiato sulla città rinascimentale, inizialmente si snoderà attraverso lestoriche strade fiorentine, offrendo un avvio scenografico e simbolico alla competizione. I ciclisti proseguiranno attraverso la pittoresca zona del Mugello, conosciuta per i suoi paesaggi incantevoli e le impegnative salite. Questo tratto promette dimettere alla prova la resistenza dei ciclisti, offrendo al contempo scenari naturali di rara bellezza agli spettatori. L’arrivo finale è posto a Sesto Fiorentino, dove vedrà gli atleti impegnati in un circuito finale di 19 km da ripetersi 4 volte che include la salita di Via Baroncoli. La gara si snoda su un percorso totale di 230 km.

Questa la dichiarazione del Presidente Unione Ciclistica Larcianese Varignani Gabriele : “Questo percorso non solo rende omaggio a figure storiche del ciclismocome Alfredo Martini, ma rappresenta una vera sfida che richiederà strategia, forza e resistenza da parte degli atleti. Particolare attenzione sarà riservata alla sicurezza dei corridori, con un dispiegamento significativo di forze dell'ordine e volontari lungo tutto il percorso. L’Unione Ciclistica Larcianese desidera ringraziare tutt i comuni , oltre agli sponsor tecnici e agli enti patrocinanti. Il loro supporto è essenziale per la realizzazione diquesto evento di alto livello. Desideriamo ringraziare tutte le autorità locali, i partner e gli sponsor che rendono possibile questo evento, nonché i volontari e lo staff tecnico che lavoranoinstancabilmente dietro le quinte. Il loro supporto è fondamentale per garantire il successo della manifestazione. Siamo entusiasti di accogliere tutti gli appassionati di ciclismo a questo evento imperdibile e di celebrare insieme i Campionati Italiani di Ciclismo per Professionisti ed Élite S.C. Non vediamo l'ora di vedere chi indosserà la maglia tricolore quest'anno!

Invitiamo tutti gli appassionati di ciclismo a seguire gli aggiornamenti sui canali social della UC Larcianese

Juniores su pista

I campionati italiani di ciclismo patrocinati dal Comune di Firenze stanno prendendo forma e manca sempre meno al loro inizio. L'altra gara di campionato italiano che si svolgerà a Firenze è la seguente: 17 e 18 giusgno, Campionati italiani M/F Juniores su pista, Velodromo Enzo Sacchi di Firenze, Organizzazione Apd VII Miglio Settimello.

Un impianto completamente rinnovato ospiterà i campionati giovanili su pista di ciclismo. L'intervento, curato dalla direzione servizi tecnici del Comune, ha visto un investimento da parte dell'amministrazione di 180mila euro. In particolare sono stati eseguiti lavori di risanamento dell’anello per il ciclismo in calcestruzzo, con la completa rimozione dello strato superficiale, riparazione e ricostruzione delle parti maggiormente degradate, pulizia e sigillatura dei giunti e ciclo di finitura superficiale in più mani, idoneo per l’attività sportiva di ciclismo su pista. Il tutto secondo quanto previsto dal regolamento sportivo per l’omologazione da parte della Federazione.

Le dichiarazioni

Questa la dichiarazione del Governatore della Regione Toscana Eugenio Giani: "L’assegnazione dei campionati italiani di ciclismo per Professionisti ed Élite rappresenta un successo per tutta la Toscana. La gara del 23 giugno partirà dal suggestivo piazzale Michelangelo e si snoderà per le storiche strade di Firenze proseguendo in quell’oasi verde che è il Mugello, dove sono previste impegnative salite che metteranno a dura prova la resistenza dei corridori, fino ad arrivare nella Piana e all’arrivo di Sesto Fiorentino. Gli atleti saranno impegnati in un circuito finale di 19 chilometri da ripetersi quattro volte, che include la salita di Baroncoli, per un totale di 230 chilometri. In precedenza, il 17 e 18 giugno, si svolgeranno i campionati nazionali Juniores su pista al velodromo Sacchi di Firenze".

Questa la dichiarazione dell’Assessore allo sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione: "Firenze sarà nel 2024 la capitale del ciclismo - ha sottolineato l'assessore allo sport Cosimo Guccione - la partenza del Tour de France è preceduta da questi due importanti appuntamenti: un programma unico e straordinario che valorizza la nostra tradizione ciclistica e tutto il territorio. Sarà qualcosa che rimarrà per sempre nella storia della nostra città, ancora più dei mondiali di ciclismo che furono uno straordinario successo. Ringrazio la Lega ciclismo professionisti e il comitato regionale della Federciclismo, che si sono molto impegnati per portare qui questi due eventi".

Questa la dichiarazione del Presidente Federciclismo Toscana Saverio Metti: “Ci stiamo avvicinando a questa importante rassegna di eventi che rende merito a tutto il lavoro svolto dal comitato regionale toscana federciclismo. Questa conferenza è importante perché parliamo di titoli italiani in pista, che finalmente ristrutturata può accogliere questo le gare di una disciplina molto importante e sempre più praticata dagli specialisti del ciclismo su strada . E poi la gara professionisti maschile che onora Alfredo Martini e che rappresenta il titolo italiano più importante che non mi sarei immaginato di avere l’onore di vedere essere sulle assegnato sulle strade di Alfredo e della Toscana. Ringrazio tutti gli organizzatori e tutti i collaboratori che stanno lavorando incessantemente e tutte le istituzioni e gli sponsor che lo rendono possibile”.