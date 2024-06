Ferraro e Longari si aggiudicano il Memorial De Felice

La sesta tappa del GP Ciclisti Ieri Oggi e Domani ha portato in alto i colori di Lazio e Umbria, protagoniste a Ciampino nelle due prove del Memorial Antonio De Felice. La giornata azzurra organizzata Domenica mattina dalla Ciampino Bike di Maurizio De Felice ha colto ancora nel segno con quasi 200 iscritti nelle due categorie fra cui atleti di Abruzzo, Puglia, Campania, Umbria, Sicilia e Basilicata oltre che da tutto il Lazio. In palio anche le maglie di Campione Provinciale per i residenti in provincia di Roma. Precisa ed attenta la macchina organizzativa coordinata dalle Polizie Locali di Ciampino e Marino che hanno protetto le due gare con un impeccabile servizio d’ordine. A seguire il GP Ciclisti Ieri Oggi e Domani, patrocinato dal Corriere dello Sport Stadio, c’erano per il gruppo Giovanni Del Duca ed Edoardo D’Amico che prima della partenza hanno fatto applicare alle bici dei leader del circuito le consuete targhette sottosella. Prima gara di giornata quella degli Esordienti vissuta sull’azione della coppia Vittorio Longari (UC Città di Castello) e Francesco Ballarani (UC Foligno), andati in fuga dopo il primo giro e mai più raggiunti dal gruppo. Nel duello finale fra umbri Longari ha sfruttato le sue doti da velocista aggiudicandosi la gara. Staccato di 1’30” il gruppo preceduto da un allungo di Andrea Fiacco (Team Coratti) che precedeva Christian Di Rosa (Effetto Ciclismo Noi Sport) e Riccardo D’Andrea (Team Go Fast). Per quest’ultimo il primo posto fra gli Esordienti 1° anni davanti a Gabriele Leo (Cambike) e Lorenzo Magrini (Il Pirata Vangi Sama Ricambi). Fra le Donne Esordienti Livia Rossi (Vangi Sama Ricambi Il Pirata) ha preceduto la compagna di squadra Aurora Di Francesco e Serena Del Grosso (Effetto Ciclismo Noi Sport) mentre nella fascia delle Donne Allieve prima Roberta Bertesteanu (Logistica Ambientale Spezia Bike) davanti a Lucia Di Ruscio (Velosport Ferentino Ciclisti Sorani). Il tempo di rimettere in fila la carovana della corsa e partivano gli Allievi. Una gara senza particolari sussulti che si chiudeva con lo sprint finale che ha visto prevalere la coppia del Team Coratti Lorenzo Ferraro e Brian Paris con il campione regionale Andrea Meloni (Piesse Cycling) al terzo posto. In quarta posizione finiva il campano Gennaro Matrone (Team Cesaro Franco Ballerini) e Cristian Di Paolo (Velosport Ferentino Ciclisti Sorani) si piazzava al quinto posto.Tanti gli ospiti venuti ad onorare il Memorial Antonio De Felice e fra questi la sindaca di Ciampino Emanuela Colella e il consigliere delegato allo sport Emilio Biondi, il presidente del CR Lazio Maurizio Brilli, il vice Tony Vernile, il consigliere Alfio Sciuto, il presidente del CP Latina Massimo Saurini e il tecnico regionale Aldo Delle Cese. Ringraziamenti finali di Maurizio De Felice in primis al Comune di Ciampino e ai Comandanti delle Polizie Locali Roberto Antonelli (Ciampino) e Giulio Bussimello (Marino). A seguire il grazie alle numerose associazioni che hanno collaborato con la Ciampino Bike: la protezione civile di Ciampino, l’Ass. Carabinieri in pensione, l’Ass. Vigili Urbani in pensione, l’Ass. Polizia Nazionale di Stato, la Croce Rossa di Ciampino, le scorte tecniche del Team Andrea Vessella, il GS Santa Maria delle Mole, il Team 021, il Circolo Cipollaro e il gruppo dei Ciclisti Ieri Oggi e Domani presenti alla premiazione con Giovanni Del Duca ed Edoardo D’Amico. Lungo anche l’elenco degli sponsor vicini all’organizzazione del Memorial Antonio De Felice: ELLE Hair Beauty, Caffè Caroli Via dell'Ospedaletto, Edil Conte materiali edili Via dell'Ospedaletto, Cycle ‘n Cycle, Bar Bova Via Mura dei Francesi, Abitare Consulting Agenzia Immobiliare di Anna Berardi , Geal Color distributore esclusivo Sikkens, Artigiana Edile di Aletto Renato, Autogrup Primavera, La Briciola Ciampino, Caffè Martella torrefazione, Vacanzopoli agenzia di viaggi, Coperlegno, Global insurance infortunistica stradale-Risarcimento danni,Carrozzeria Oropallo, Caffetteria Bistrot Contatto, Celletti, Autofficina Stefano Cappella Frosinone, Ristorante Sapore del mare 2, Ristorante Viola Lariano, Marrocco design Costruzioni e arredamenti di Giovanni Marrocco, Supercar di Pierluigi Mancini, Vivai Graziella, Casale Bagaglini a Velletri, Norcineria di Montini Sergio Velletri, Borcea Dinu, ristrutturazioni edili, Gioielleria Gagliardi Santa Maria delle Mole, Agenzia Immobiliare di Roberto Maggioli ad Albano Laziale, LEVEL BIKE WORLD abbigliamento per il ciclismo di Impemba Angelo, Supermercati DEM, Guido Berardi costruzioni.