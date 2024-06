Ciclismo, la seconda giornata dei Tricolori a cronometro: tronfo di Ganna

GROSSETO - Seconda giornata intensa, movimentata e caldissima (36 gradi) ai Campionati italiani a cronometro di Grosseto. Nella tarda mattinata il successo (quinto tricolore) per Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) davanti ad Affini e Baroncini. A seguire la gara Open femminile vinta da Elisa Longo Borghini per soli 95 centesimi sulla toscana Vittoria Guazzini. La giuria ha pero? ribaltato il risultato penalizzando la vincitrice di 20 secondi in quanto la sua ammiraglia non rispettava la distanza dei 25 metri. In base a questa decisione primo posto e maglia di Campionessa Italiana per la Guazzini in maglia Fiamme Oro. Tra le under 23 titolo italiano a Federica Venturelli della Uae Development davanti a Carlotta Cipressi staccata di 1'10". Infine, la gara dilettanti Under 23 con titolo italiano e? stata vinta da Andrea Noviero Raccagni della Soudal Quick Step su Milesi e Bagatin.