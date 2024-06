Ciclismo, Piccolo licenziato dalla Ef per sospetto doping

Piccolo e il sospetto doping nel ciclismo

"La squadra - prosegue la nota - coopererà pienamente con qualsiasi indagine sulla questione e incoraggiamo Andrea a essere aperto e sincero con le autorità antidoping". Piccolo, ricorda ancora il team, era stato sospeso senza stipendio lo scorso marzo dopo aver preso un sonnifero non approvato, sebbene legale. "La squadra ha segnalato subito l'utilizzo all'Uci, ma a causa di motivi legali relativi al contratto standard, in quel momento non siamo stati in grado di rescindere il suo contratto. Dopo aver scontato la squalifica, è tornato alle competizioni al Giro d'Italia". Il corridore lombardo, 23 anni, aveva indossato per un giorno la maglia rossa di leader della classifica alla Vuelta, mentre al Giro 2024 si è ritirato dopo la 19/a tappa.