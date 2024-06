Ciclismo, una grande: Longo Borghini detta legge. Suo il titolo italiano

SCARPERIA - Il pokerissimo è servito. Elisa Longo Borghini della Lidl Trek non si è smentita e con una grande prova ha conquistato sul traguardo di via Matteotti a Scarperia il suo quinto titolo italiano. La piemontese che teneva particolarmente a riconfermarsi campionessa italiana ha disputato con le compagne di squadra una corsa aggressiva e dopo la lunga fuga della De Vallier ripresa a 45 km dal traguardo, è entrata decisamente in azione alla sua maniera. Uno scatto poderoso quando mancavano 28 km al traguardo e via lungo le strade del Mugello attorno a Scarperia per andare a conquistare tra gli applausi del pubblico l’ennesimo titolo italiano della sua magnifica carriera.

Dietro la scatenata campionessa italiana, secondo posto per Chiara Consonni (UAE Team) e terzo per Eleonora Gasparrini sempre della UAE Team ADQ che ha conquistato il titolo italiano tra le under 23. In quarta posizione la Barbieri e quinta la Borghesi. Il via alle 116 atlete di fronte al Viola Park Rocco B Commisso a Bagno a Ripoli con una cerimonia a ricordare Joe Barone direttore generale della Fiorentina presente il presidente della Federciclismo Cordiano Dagnoni. L’organizzazione è stata curata dall’A.S. Aurora di Firenze, referenti Daniele Grazi e Cecilia Del Re.

Domani si corre il Campionato Italiano di ciclismo professionisti con la gara “Per Sempre Alfredo”, in onore di Alfredo Martini, da Firenze (Piazzale Michelangelo) a Sesto Fiorentino.La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 2 (a partire dalle ore 16) ed Eurosport 1 (a partire dalle 16:45).

ORDINE DI ARRIVO: 1) LONGO BORGHINI ELISA (Lidl - Trek) Km 130,000 alla media di Km 39,597; 2) CONSONNI CHIARA (G.S. Fiamme Azzurre) a 13“; 3) GASPARRINI ELEONORA CAMILLA (Uae Team Adq) – Campionessa Italiana Under 23 -; 4) BARBIERI RACHELE (G.S. Fiamme Oro); 5) BORGHESI LETIZIA (Ef Education - Cannondale); 6) BALSAMO ELISA (Lidl - Trek); 7) BARALE FRANCESCA (Team Dsm- Firmenich-Postnl); 8) CIABOCCO ELEONORA (Team Dsm- Firmenich-Postnl); 9) MARTURANO GRETA (FenixDeceuninck); 10) VIGILIA ALESSIA (Fdj - Suez).

Toscana Tricolore 2024

I Campionati Italiani di Ciclismo 2024 avranno luogo in Toscana, conferendo a questa regione il prestigioso titolo di capitale del ciclismo per l’anno in corso. La manifestazione, denominata “Toscana Tricolore 2024”, si svolge dal 17 giugno al 6 ottobre e presenta un programma di 10 eventi che assegneranno numerosi titoli in diverse discipline, tra cui strada, pista e fuoristrada, con la partecipazione di oltre 2.500 atleti.

La manifestazione gode del Patrocinio e del contributo della Regione Toscana e della collaborazione della Federazione Ciclistica Italiana e della Lega Ciclismo Professionistico.

I Campionati Italiani di Ciclismo 2024 sono iniziati il 17 giugno a Firenze e si concluderanno il 6 ottobre all’Isola d’Elba. La Regione Toscana e il Presidente Eugenio Giani hanno accettato questo importante impegno e il Comitato Regionale della Federciclismo si è impegnato a realizzare questo progetto. Nel 2024, la Toscana sarà la capitale del ciclismo, in concomitanza con la Grand Départ del Tour de France. La manifestazione rappresenta un’importante occasione per promuovere lo sport e la regione a livello internazionale.

Tutte le informazioni su “Toscana Tricolore 2024” sono presenti sul sito www.toscanatricolore2024.it