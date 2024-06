Ciclismo, al toscano Bettiol il titolo italiano professionisti

Porterà la maglia tricolore conquistata in solitaria sul traguardo di Sesto Fiorentino al Tour che scatterà sabato prossimo da Firenze. Favorito numero uno, l’atleta di Castelfiorentino ha interpretato in maniera perfetta la corsa liberandosi dei tre compagni di fuga quasi al culmine della salita di via Baroncoli a 9 km dall’arrivo, volando verso il traguardo dove lo hanno accolto gli sportivi toscani impazziti per lui. Un metro dopo la linea di arrivo è sceso di bici alzandola in alto.

“Era la vittoria che volevo per portare un anno questa magnifica maglia per le strade di tutto il mondo in una gara dedicata a una persona fantastica come è stato Alfredo Martini, per me sempre punto di riferimento”. Poi l’abbraccio con il babbo e la mamma, momenti che Alberto conserverà per sempre. Atleta solare, sempre disponibile, profondo conoscitore del mondo del ciclismo, un vero campione italiano che avrà il compito di difendere la maglia azzurra alle Olimpiadi di Parigi dove sarà l’uomo di punta che il c.t. Daniele Bennati schiererà. Ai posti d’onore i bravi Rota e Zambanini mentre ha mollato Zoccarato l’altro del quartetto che ha preso la testa della corsa a 50 km dalla fine. Nella Top ten al quarto posto un ottimo Ganna, quindi Formolo, Aleotti, Ciccone, il campione uscente Velasco, Fiorelli e il toscano Ulissi, come dire che gli attesi alla prova hanno onorato la corsa “Per Sempre Alfredo” partita dal piazzale Michelangelo. Spettacolo vero e proprio quello offerto dalla gara con tanti appassionati, ed un finale di rara bellezza. Era commosso Bettiol quando si è seduto per terra per tirare il fiato, si è portato le mani al viso dove la gioia era già visibile nel momento dell’arrivo e poi nell’interviste. Prima del tricolore era caduto al Giro di Svizzera e si era ritirato, non aveva preso parte al tricolore crono di Grosseto preparando in silenzio e sulle strade del circuito tricolore dove ha sferrato l’attacco che lo consacra Campione Italiano. Una vittoria, quarta stagionale, che assieme a quella nel Giro delle Fiandre illumina la sua carriera. Sul palco prima dell’inno nazionale complimentato dal direttore generale del Tour Christian Prudhomme, dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, da quello della Federciclismo Cordiano Dagnoni e della Lega Ciclismo Professionisti Roberto Pella, dall’assessore allo sport del comune di Sesto Damiano Sforzi. Una giornata di grande ciclismo a chiudere la Settimana Tricolore, una giornata tutta toscana.

Ordine di arrivo

1) Alberto Bettiol (EF Education Easy Post) km 228, media km 43,432; 2) Lorenzo Rota (Intermarché Wanty) a 17”; 3) Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious); 4) Ganna a 20”; 5) Formolo a 26”; 6) Aleotti; 7) Ciccone, 8) Velasco a 54”; 9) Fiorelli; 10) Ulissi.

Toscana Tricolore 2024

I Campionati Italiani di Ciclismo 2024 avranno luogo in Toscana, conferendo a questa regione il prestigioso titolo di capitale del ciclismo per l’anno in corso. La manifestazione, denominata “Toscana Tricolore 2024”, si svolge dal 17 giugno al 6 ottobre e presenta un programma di 10 eventi che assegneranno numerosi titoli in diverse discipline, tra cui strada, pista e fuoristrada, con la partecipazione di oltre 2.500 atleti.

La manifestazione gode del Patrocinio e del contributo della Regione Toscana e della collaborazione della Federazione Ciclistica Italiana e della Lega Ciclismo Professionistico.

I Campionati Italiani di Ciclismo 2024 sono iniziati il 17 giugno a Firenze e si concluderanno il 6 ottobre all’Isola d’Elba. La Regione Toscana e il Presidente Eugenio Giani hanno accettato questo importante impegno e il Comitato Regionale della Federciclismo si è impegnato a realizzare questo progetto. Nel 2024, la Toscana sarà la capitale del ciclismo, in concomitanza con la Grand Départ del Tour de France. La manifestazione rappresenta un’importante occasione per promuovere lo sport e la regione a livello internazionale.

Tutte le informazioni su “Toscana Tricolore 2024” sono presenti sul sito www.toscanatricolore2024.it