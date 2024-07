Tour de France, Pogacar vince la quarta tappa e conquista la maglia gialla

La quarta tappa del Tour de France sorride a Tadej Pogacar. La frazione alpina di 139,6 km da Pinerolo a Valloire la vince il corridore sloveno, in odore di doppietta , che è scattato negli ultimi chilometri del Galibier, approfittando del gran lavoro della sua squadra che ha sfiancato il gruppo dei migliori, e ha staccato tutti i rivali in salita per poi buttarsi a capofitto in discesa e trionfare in solitaria sul traguardo di Valloire. Alle sue spalle Remco Evenepoel, a 35", con Juan Ayuso terzo a negare l'abbuono a Primoz Roglic, quarto con lo stesso tempo. Bene anche Jonas Vingegaard , che è stato l'ultimo ad arrendersi in salita a Pogacar per poi esser ripreso in discesa dagli altri uomini di classifica alle sue spalle.

Tour de France, maglia gialla a Pogacar

Grazie a questo successo il fuoriclasse del team UAE Emirates torna a indossare la maglia gialla, dato che l'ex leader Richard Carapaz è sprofondato sulle pendenze del Galibier. Rivoluzionata la classifica generale nella prima tappa con arrivo in Francia dopo la Grand Depart dall'Italia. Pogacar torna in vetta con 45" di vantaggio - anche grazie agli abbuoni - su Remco Evenepoel, terzo Vingegaard a 50". Giulio Ciccone, nono all'arrivo a 2'41" dal vincitore, si trova al nono posto a 3'20" dal capitano dell'UAE Team Emirates.

Le parole di Pogacar

"Sono molto felice: era una tappa da sogno, finirla così è incredibile. Conoscevo questa tappa molto bene, mi sono allenato sul percorso per diverso tempo, era quasi una tappa di casa passando per il Monginevro e per il Sestriere, anche i secondi di abbuono in cima al Galibier erano importanti. Avevo fiducia e grandi gambe, dovevo provarci. I 50" di vantaggio su Vingagaard? E' un'ottima notizia, sono contento di essere in questa situazione. Sono contentissimo della mia forma e di come mi sento sulla bici", ha detto Tadej Pogacar dopo il traguardo. A proposito della sua performance in discesa, il capitano del team UAE Emirates ha ammesso che "all'inizio c'era molto vento contrario, in salita non volevo andare troppo forte, ho dato tutto quello che potevo negli ultimi metri - ha concluso - Conoscevo la discesa, sono rimasto un po' sorpreso nel vedere le strade bagnate nelle prime curve, lì ho avuto un po' di paura. Poi la discesa è stata velocissima, se conosci la strada aiuta molto".