Trofeo Ciclisti Ieri Oggi e Domani in Ciociaria<br />  

E’ stata la Ciociaria ad ospitare l’edizione 2024 del Trofeo Ciclisti Ieri Oggi e Domani riservato ad Esordienti e Allievi. La seconda edizione della gara, in onore del gruppo social che ha creato l’omonima challenge, ha avuto come location la città di Ferentino e nell’occasione ha fatto il debutto in terra laziale “Giro Premium”, una sorta di prologo a cronometro che si è svolto Sabato pomeriggio a Fumone. L’organizzazione delle due manifestazioni è stata affidata alla Asd Velosport Ferentino Ciclisti Sorani che ha messo in campo uno staff valido e ben preparato a sopportare l’intensa due giorni di gare. Sabato a Fumone la dura salita che portava al centro del paese ha messo in evidenza le doti da scalatore dell’Allievo Raffaele Cascione (Il Pirata Sama Ricambi Puglia) e dell’Esordiente Andrea Fiacco (Team Coratti) vincitori delle due prove. Brave anche le due ragazze Lucia Di Ruscio (Velosport Ferentino Ciclisti Sorani) Donna Allieva, e Livia Rossi (Il Pirata Vangi Sama Ricambi) Donna esordiente, vincitrici nella fascia rosa. La cronoscalata di Fumone assegnava le maglie di Campione Regionale Allievi che sono andate a Riccardo Haisu (Team Coratti) e Lucia Di Ruscio (Velosport Ferentino Ciclisti Sorani). Importanti anche i punti Giro Premium assegnati a Fumone che hanno reso ancora più incerta la classifica del GP Ciclisti Ieri Oggi e Domani patrocinata dal Corriere dello Sport Stadio. Presenti alla cerimonia di premiazione, a rappresentare il gruppo Ciclisti Ieri e Domani, Giovanni Del Duca, Alvaro Muzzi, Marcello De Luca ed Edoardo D’Amico. Per FCI Lazio erano a Fumone il presidente Maurizio Brilli e il vice Tony Vernile che hanno ringraziato il Sindaco Matteo Campoli per il sostegno offerto alla manifestazione. Domenica mattina la macchina organizzativa del trofeo Ciclisti Ieri Oggi e Domani si è spostata a Ferentino per la Giornata Azzurra che ha richiamato quasi 200 atleti al via. Al mattino in gara gli Esordienti, con due distinte batterie per anno di età. In quella dei tredicenni sono arrivati a giocarsi la vittoria in tre, con l'abruzzese Riccardo D'Andrea (Team Go Fast) più lesto a mettere la sua ruota davanti a quelle di Gabriele Leo (Cambike) e Lorenzo Magrini (Il Pirata Vangi Sama Ricambi). Fra le ragazze Aurora Di Francesco (Il Pirata Vangi Sama Ricambi) aveva la meglio sulla compagna di squadra Livia Rossi e su Serena Del Grosso (Effetto Ciclismo Noi Sport). Nella gara successiva, quella degli Esordienti 2° anno, vinceva in solitaria l’umbro Andrea Brozzi (UC Città di Castello). A un minuto e mezzo giungeva Samuele Sorvillo (Amici Superski) che si prendeva la seconda posizione davanti a Giuseppe Gallo (VC Racing Assisi Bastia). In questa gara si assegnava la maglia di Campionessa Provinciale Donne Allieve che finiva sulle spalle di Lucia Di Ruscio (Velosport Ferentino Ciclisti Sorani). Il torrido pomeriggio vedeva entrare in scena gli Allievi con una gara movimentata che alla fine si chiudeva in volata. Prevaleva nettamente Lorenzo Ferraro (Team Coratti) che relegava in seconda posizione Daniel Bartolotta (ASD Team Bike Sport Ballero) e in terza Nicolò Tomassini (VC Racing Assisi Bastia). Anche questa gara assegnava l’alloro provinciale che andava a Brian Paris (Team Coratti), premiato per l’occasione dal Presidente Provinciale Roberto Soave e dal suo vice Sebastiano Retarvi.