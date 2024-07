Tour de France, quinta tappa a Cavendish: l’inglese entra nella storia

Mark Cavendish ha vinto la quinta tappa del Tour de France in volata, quella da Saint-Jean-de-Maurienne a Saint-Vulbas (177,4 km). Il velocista inglese è diventato il corridore ad aver vinto più tappe del Tour (35 per la precisione) e mette la freccia nei libri di storia del ciclismo su Eddie Merckx. E' un traguardo cercato e voluto, basti pensare che il 39enne aveva annunciato il ritiro nel 2023, per poi tornare sui suoi passi proprio per centrare questo record incredibile. Cavendish aveva centrato il primo successo al Tour nel 2008, l'ultimo era datato 2021. Sono invece 55 in totale le vittorie di tappe nei grandi Giri (17 al Giro e 3 alla Vuelta).