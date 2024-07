Giro d’Austria, tragedia in discesa: André Drege è morto dopo una caduta

Peggio di così non si poteva chiusere la quarta e penultima tappa del Giro d'Austria, vinta da Filippo Ganna. In gara si è consumata una tragedia dato che è morto Il 25enne norvegese André Drege in seguito ad una caduta a Heiligenblut. Il giovane corridore, in procinto di passare professionista il prossimo anno con il Team Jayco Alula, non à sopravvissuto alle ferite riportate e ha perso la vita. Non è il primo incidente mortale al Giro d'Austria: nel 1962 perse la vite l'autrsiaco Anton Frisch, nel 1973 l'australiano Graeme Jose.