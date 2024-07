“Toscana Tricolore”: Ceccarello e Longo campioni italiani esordienti maschili

ESOREDIENTI 1° ANNO: Trionfo del Veneto con primo e secondo posto nel Campionato Italiano esordienti primo anno, gara di apertura delle tre previste a Marginone di Altopascio in questa prima domenica del mese di luglio. Ha vinto uno dei maggiori favoriti, il tredicenne padovano Carlo Ceccarello tesserato per la Ciclistica Monselice al suo quindicesimo successo stagionale che ha regolato un ristretto plotoncino di concorrenti con una splendida volata. Alle spalle di Ceccarello il suo corregionale Foffano accreditato di tre successi nel 2024 e il trentino Trainotti, tra i più vivaci in corsa. La gara ha visto il frazionamento sulla salita di Montecarlo dal versante di Poggio Baldino, quando sulla testa sono rimasti una quindicina di corridori che si sono contesi il successo allo sprint con il vigoroso spunto di Ceccarello. Al via della gara 125 corridori dei quali 93 hanno portato a termine la gara.

ORDINE DI ARRIVO:

1) Carlo Ceccarello (Veneto) km 40,300, in 1h02’55”, media km 38,432;

2) Pietro Foffano (Veneto);

3 )Nicolò Trainotti (Trento);

4) Michel Justyn Breda (Friuli Venezia Giulia);

5) Nicolò Casalicchio (Piemonte);

6) Luca Ferro (Lombardia);

7) Luca Vitale (Lombardia);

8) Nicolò Maglietti (Piemonte);

9) Samuel Dal Molin (Trento);

10) Giuseppe Marti (Lombardia).

ESORDIENTI 2° ANNO: Splendida sfida tra plurivittoriosi della categoria esordienti 2° anno compresa la volata finale, a conclusione del Campionato Italiano di Marginone. Ha vinto la maglia tricolore Riccardo Longo del Team Serio alla sua sedicesima vittoria nella stagione

su 17 gare disputate, davanti al laziale Fiacco autore di 11 vittorie ed al piemontese Soldarini con 6 successi. È stato un sestetto a giocarsi il successo allo sprint in dirittura di arrivo con pochissimi secondi di vantaggio nei confronti del primo drappello di inseguitori. I battistrada hanno guadagnato la testa della corsa ai piedi della salita di Montecarlo (percorsa per due volte) riuscendo a resistere alla caccia che si è scatenata alle spalle. In volata il lombardo Longo ha dovuto fare i conti con Fiacco riuscendo ad avere la meglio e conquistando un titolo che rende onore fino in fondo alla sua bravura. Per la Toscana in questa gara decimo posto per Laerte Scappini. Al via 126 gli atleti di 14 anni, in questa rassegna tricolore organizzata dall’U.S. Marginone Toscogas.

ORDINE DI ARRIVO:

1) Riccardo Longo (Lombardia) km 46,600, in 1h12’20”, media km 38,632;

2) Andrea Fiacco (Lazio);

3) Lorenzo Soldarini (Piemonte);

4) Alberto Todaro (Friuli Venezia Giulia);

5) Luis Jimenez Macas (Bolzano);

6) Pier Jimenez Macas (Bolzano) a 2”;

7) Simone Marconi (Lombardia) a 7”;

8) Lorenzo Lodovisi (Umbria);

9) Leonardo Grimaldi (Marche);

10) Laerte Scappini (Toscana).

TOSCANA TRICOLORE 2024

I Campionati Italiani di Ciclismo 2024 si stanno svolgendo in Toscana, conferendo a questa regione il prestigioso titolo di capitale del ciclismo per l’anno in corso. La manifestazione, denominata “Toscana Tricolore 2024”, si svolge dal 17 giugno al 6 ottobre e presenta un programma di 10 eventi che assegneranno numerosi titoli in diverse discipline, tra cui strada, pista e fuoristrada, con la partecipazione di oltre 2.500 atleti. La manifestazione gode del Patrocinio e del contributo della Regione Toscana e della collaborazione della Federazione Ciclistica Italiana e della Lega Ciclismo Professionistico.

I Campionati Italiani di Ciclismo 2024 sono iniziati il 17 giugno a Firenze e si concluderanno il 6 ottobre all’Isola d’Elba. La Regione Toscana e il Presidente Eugenio Giani hanno accettato questo importante impegno e il Comitato Regionale della Federciclismo si è impegnato a realizzare questo progetto. Nel 2024, la Toscana sarà la capitale del ciclismo, in concomitanza con la Grand Départ del Tour de France. La manifestazione rappresenta un’importante occasione per promuovere lo sport e la regione a livello internazionale.