Giro d’Italia donne, trionfo Longo Borghini: battuta la Kopecky

ROMA - Dal primo all’ultimo giorno sempre in maglia rosa. Trionfo assoluto di Elisa Longo Borghini al Giro d’Italia donne. Dopo un secondo posto nel 2017 e il terzo nel 2020 ecco il bellissimo trionfo. Sul traguardo a L’Aquila a vincere è Le Court Pienaar, ma la vera vittoria è per Elisa. Partita con appena 1’’ di distacco rispetto alla campionessa del mondo Lotte Kopecky, con un’azione incredibile è riuscita a portare il suo vantaggio a 20’’. E così ha firmato il successo finale. Longo Borghini, in rosa dal primo giorno, è la quinta italiana che conquista il Giro d'Italia Women (non accadeva da 16 anni) dopo Maria Canins (1988), Roberta Bonanomi (1989), Michela Fanini (1994), Fabiana Luperini (1995-1998, 2008).