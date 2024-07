I premi del GP ciclisti Ieri oggi e domani

Si accende la lotta per le prime posizioni nella classifica del GP Ciclisti Ieri Oggi e Domani dopo la tappa che si è svolta Domenica scorsa a Monte S.Giovanni Campano. Il 61° Circuito Valle del Liri, che si è corso sulle strade di Monte S.Giovanni Campano con partenza ed arrivo nella popolosa contrada Chiaiamari, ha visto al via 110 atleti delle categorie Esordienti ed Allievi. Per l'Asaci Evonacicli un successo organizzativo meritato che si aggiunge a quello degli altri eventi allestiti in questa stagione. La mattinata torrida ha messo a dura prova i ragazzi in gara che comunque hanno messo in mostra un impegno importante dando spettacolo in entrambe le gare. Entusiasti della battaglia che si è scatenata per i punti della loro challenge patrocinata dal Corriere dello Sport i membri del gruppo Ciclisti Ieri Oggi e Domani presenti a Chiaiamari: Giovanni De Duca, Adriano Mei Tomasi, Marcello De Luca, Alvaro Muzzi, Edoardo D’Amico, Massimo Viscogliosi, Lorenzo Grossi e l’ex prof Giuseppe Petito. Prima gara di giornata quella degli Esordienti che prevedeva una parte in pianura nella vicina Castelliri e poi la salita finale che da Anitrella portava a Chiaiamari. Nella parte conclusiva era Antonio Lippolis (Un dente in più) a mettersi in evidenza attaccando poco prima dell’erta finale. Il pugliese si difendeva bene lungo i tornanti degli ultimi chilometri e tagliava il traguardo a braccia alzate. Pochi secondi dopo giungeva Andrea Fiacco (Team Coratti) che mitigava la delusione per la mancata vittoria con la conquista del titolo provinciale del Comitato FCI ciociaro. Completava il podio un altro pugliese, Bryan D’Ettorre (Bike Academy Fuori soglia), che precedeva l’emiliano Sergio Pellegrino (SC Ceretolese 1969) primo dei classe 2011. Dopo di lui a completare la classifica dei primo anno si piazzavano Gabriele Leo (Cambike) e Mattia Festuccia (Team Coratti). Protagoniste della fascia rosa Alessandra Vuolo (Il Pirata Vangi Sama Ricambi) prima delle Donne Allieve, Megan Pugliese (AVIS Bike Ruvo) e Livia Rossi (Il Pirata Sama Ricambi) leader delle due fasce Donne Esordienti. Dopo qualche minuto per riorganizzare la carovana, agli ordini dei direttori di corsa Angelo Letizia e Agildo Mascitti supportati dal team Vessella Scorte Tecniche e da Radiocorsa Massimo Pisani, si partiva per la seconda prova di giornata, quella degli Allievi. Gara molto più impegnativa sul circuito Chiamari – Castelliri - Isola del Liri- Anitrella - Chiaiamari con la salita della parte finale da ripetere 5 volte. Mancando al via il leader del GP Ciclisti Ieri Oggi e Domani, Lorenzo Ferraro (Team Coratti), la gara si è animata ad ogni giro con i protagonisti della challenge decisi a strappare punti per il probabile sorpasso. Il gruppo si scremava con il passare dei chilometri e alla fine rimanevano una quindicina di ragazzi a giocarsi la vittoria. Gli ultimi metri verso il traguardo di Piazza Caio Mario vedevano lo spunto vincente di Vincenzo Carosi (Race Mountain Giemmesport Folcarelli) che superava Mattia Chinellato (Logistica Ambientale Spezia Bike) e Francesco Arduini (Il Pirata Vangi Sama Ricambi). Un successo cercato quello del sedicenne viterbese che due settimane fa fa era entrato nella top ten del Campionato Italiano strada. Il Circuito Valle del Liri, dedicato a Nisio Pizzuti, storico presidente dell’Asac, si chiudeva con la consueta cerimonia di premiazione alla presenza dei membri del gruppo Ciclisti Ieri Oggi e Domani, del presidente del CR Lazio FCI Maurizio Brilli e di quello provinciale Roberto Soave. Angelo Caringi, presidente della società organizzatrice, assieme al suo vice Angelo Courrier coglieva l’occasione per ringraziare il sindaco di Monte S.Giovanni Campano Emiliano Cinelli, la vicesindaco Sabrina Sciucco e l'assessore allo sport Stefano Velocci. Preziosa anche la collaborazione offerta all'evento dagli sponsor C&C piscine e M & M Car concessionaria Suzuki e il supporto offerto da tutto lo staff dell’Asaci presente a Chiaiamari per coprire i vari ruoli operativi dell’organizzazione. Immancabili alla giornata