Al Ciocco il Campionato Italiano Giovanile MTB XCC è nel segno dei numeri uno

I Campionati Italiani di Ciclismo 2024 si stanno svolgendo in Toscana, conferendo a questa regione il prestigioso titolo di capitale del ciclismo per l’anno in corso. La manifestazione, denominata “Toscana Tricolore 2024”, si svolge dal 17 giugno al 6 ottobre e presenta un programma di 10 eventi che assegneranno numerosi titoli in diverse discipline, tra cui strada, pista e fuoristrada, con la partecipazione di oltre 2.500 atleti. La manifestazione gode del Patrocinio e del contributo della Regione Toscana e della collaborazione della Federazione Ciclistica Italiana e della Lega Ciclismo Professionistico. I Campionati Italiani di Ciclismo 2024 sono iniziati il 17 giugno a Firenze e si concluderanno il 6 ottobre all’Isola d’Elba . La Regione Toscana e il Presidente Eugenio Giani hanno accettato questo importante impegno e il Comitato Regionale della Federciclismo si è impegnato a realizzare questo progetto. Nel 2024, la Toscana sarà la capitale del ciclismo, in concomitanza con la Grand Départ del Tour de France. La manifestazione rappresenta un’importante occasione per promuovere lo sport e la regione a livello internazionale. Tutte le informazioni su “Toscana Tricolore 2024” sono presenti sul sito www.toscanatricolore2024.it.

Le gare da numeri 1

La quiete che si respira al Ciocco, immersi nella Valle del Serchio dell’alta Toscana, viene interrotta solo dallo sferragliare delle mountain bike delle promesse del ciclismo italiano che oggi e domani si riuniscono sul notorio galoppatoio della tenuta per i Campionati Italiani Giovanili XCC e XCE.

Quelle del Ciocco sono state vere “gare da numeri 1” visto che tutti e quattro i vincitori delle categorie Esordienti, e diversi atleti tra Allievi e Junior partivano con il pettorale numero 1 e si sono riconfermati in prima posizione sul traguardo, andando quindi ad indossare la maglia tricolore.

A dare il via della lunga carrellata di partenze odierne per lo Short Track (XCC) sono state le Esordienti di 1° anno, dove la bresciana Marta Bodini si è resa protagonista di una performance di livello che l’ha vista trionfare in solitaria dopo aver lanciato l’attacco decisivo all’ultimo giro di gara. Nelle tre tornate previste del percorso da 1,4 km del Ciocco, fra le Esordienti di 2° anno si è invece imposta la valtellinese Beatrice Maifrè che veste una maglia tricolore inaspettata: “Sono partita molto tranquilla, ero sicura del bel lavoro svolto durante tutta la stagione ma non mi aspettavo questo risultato. A gara in corso mi sono resa conto del vantaggio e ho dato il tutto per tutto, sono davvero contenta”, ha aggiunto all’arrivo la portacolori del Melavì Tirano Bike. Da segnalare che il Campionato Italiano Giovanile del Ciocco è il primo in cui avviene la separazione delle categorie femminili, finora inglobate con partenza unica.

Tutti i risultati

Partenza nervosa per la gara degli Esordienti di 1° anno, con una caduta nelle retrovie che non compromette l’azione decisa di Davide Quattrone: il già campione italiano nel Cross Country si è aggiudicato anche la maglia tricolore nello Short Track duellando fino all’ultimo con Simone Brutti. Bronzo per un ottimo Franz Engele, con l’altoatesino che si rende protagonista di una gara in rimonta che gli vale il 3° posto. Tra gli Esordienti di 2° anno è il lombardo Mattia Acanfora a fare il vuoto fin dal primo giro sugli avversari e gestire il suo vantaggio durante il resto della prova.

Sono continuate sotto il sole della bella giornata estiva al Ciocco le gare della categoria Allievi, con le ragazze a sfidarsi per prime per il titolo. Vittoria con dedica a nonna Maria per Mariachiara Signorelli (Allieve 1° anno), la quale dopo i primi giri di controllo e osservazione delle avversarie ha sferrato l’attacco decisivo nel finale che è valso il titolo alla portacolori del team Santa Cruz Rockshox Pro Team. Tra le Allieve del 2° anno è la valdostana Elisa Giangrasso ad avere la meglio su Nicole Azzetti e Sara Bertino, le quali avevano formato un terzetto nelle fasi iniziali ma la portacolori del Team Biesse-Carrera ha sferrato l’attacco decisivo a metà gara che le vale il titolo XCC.

A dir poco combattuta la sfida per il tricolore Short Track degli Allievi del 1° anno, con un allegro avvicendarsi di atleti nella testa della corsa fino all’arrivo che assegna il titolo al leccese Walter Vaglio. Vola invece in Sardegna la maglia tricolore Short Track per gli Allievi 2° anno, sulle spalle dell’oristanese Enrico Balliana che stacca nettamente gli avversari con un attacco nell’ultimo giro.

In chiusura di giornata si sono svolte le gare più attese, con le Junior che si sono sfidate per prime sul galoppatoio del Ciocco. Dopo una gara di studio nei primi giri, le migliori della categoria hanno rotto gli indugi ed è stata la marchigiana Giulia Rinaldoni a festeggiare sul traguardo davanti all’atleta toscana Elisa Ferri, che al Ciocco vanta già otto vittorie, e alla cuneese Anna Pellegrino. “Sono davvero contenta, ho gestito bene la corsa e sono soddisfatta di questa maglia tricolore”, ha aggiunto la vincitrice al traguardo. Al maschile siglano una performance da urlo i ragazzi della Sunshine Racers Nals: Niclas Pallweber è il nuovo campione italiano Short Track, seguito al secondo posto dal compagno di squadra Mark Kudiyev, ucraino trapiantato in Trentino, mentre il portacolori della Polisportiva Ghisalbese Christian Morbis completa il podio.

Alla tenuta del Ciocco non sono mancati i controlli anti-doping, un bel segnale per uno sport pulito e che mette in primo piano la salute di tutti. Come ha ricordato il presidente della Commissione Fuoristrada della FCI, Massimo Ghirotto: “questa è una manifestazione importante per tutto il movimento della mountain bike giovanile, dove vengono festeggiati i primi posti e le maglie tricolori, ma anche tutti gli atleti che seguono”. Grazie ai Campionati Italiani di Ciclismo 2024 la regione Toscana è la capitale del ciclismo “Toscana Tricolore 2024”. La manifestazione gode del Patrocinio e del contributo della Regione Toscana, e della collaborazione della Federazione Ciclistica Italiana e della Lega Ciclismo Professionistico. Domani al Ciocco si raddoppia con il Campionato Italiano Giovanile di Cross Country Eliminator (XCE): in gara Esordienti e Allievi, e Ciocco Sport Lab e Organization Sport Events sono sempre in cabina di regia.

Esordienti, allievi e junior

Esordienti 1° anno maschile 1 Quattrone Davide Ciclistica Rostese 0:11:09; 2 Brutti Simone S.C. Barbieri +00:01; 3 Engele Franz Asc Kardaun-Cardano +00:26; 4 Turatta Alessandro Team Verona Mtb +00:27; 5 Palermo Jacopo Velo' Montirone +00:33

Esordienti 1° anno femminile 1 Bodini Marta A.S.D. Monticelli Bike 0:13:16,22; 2 Lunghi Carlotta Gravity Games Racing Team +00:07,86; 3 Locatelli Lucia Pol. Ghisalbese. +00:13,64; 4 Orrù Aurora Ass.Scuola Naz.Mtb Oasi Zegna +00:16,78; 5 Signorelli Carolina Santa Cruz Rockshox Pro Team +00:16,78

Esordienti 2° anno maschile 1 Acanfora Mattia Santa Cruz Rockshox Pro Team 0:10:23; 2 Gualtieri Matteo Jacopo Uc Costamasnaga +00:25; 3 Grigi Davide Team Alba Orobia Bike +00:30; 4 La Capria Matteo Melavi' Tirano Bike. +00:35; 5 Bianchi Riccardo Asd Gagabike Team +00:38

Esordienti 2° anno femminile 1 Maifrè Beatrice Melavi' Tirano Bike 0:12:40; 2 Sardi Giorgia Asd Gagabike Team +00:19; 3 Trampus Nicole Caprivesi +00:25; 4 Prataviera Caterina Carbonhubo Cmq +00:32; 5 Nicoli Federica Speed Bike Rocks +00:33

Allievi 1° anno maschile 1 Vaglio Walter Scuola Cicl.Tugliese V. Nibali 0:10:38; 2 Fasoli Riccardo Speed Bike Rocks +00:02; 3 Armanasco Raffaele U.S.Biassono Asd +00:04; 4 Gulli' Giacomo Asd Gagabike Team +00:05; 5 Cavalleri Mattia Ktm Academy Le Marmotte +00:07

Allievi 1° anno femminile 1 Signorelli Mariachiara Santa Cruz Rockshox Pro Team 0:12:05; 2 Messmer Sophie Ksv - For Fun Cycling Team +00:06; 3 Gatto Angelica Team Giomas +00:29; 4 Lercher Nadia Bike Team Gais Asv +00:31; 5 Kostner Julia Dynamic Bike Team Eppan +00:44

Allievi 2° anno maschile 1 Balliana Enrico Arkitano Mtb Club – Carbonhubo 0:10:00; 2 Borre Fabien Cicli Lucchini +00:21; 3 Giacomo Asd Gagabike Team +00:31; 4 Costa Paolo G.S. Lupi Valle D'Aosta +00:32 5 Parianotti Emanuele Ciclistica Rostese +00:33

Allievi 2° anno femminile 1 Giangrasso Elisa Biesse - Carrera 0:12:02; 2 Azzetti Nicole Four Es Racing Team +00:14; 3 Bertino Sara Ciclistica Rostese +00:28; 4 Vecchierelli Matilde Ktm Academy Le Marmotte +00:45; 5 Canzian Nicole Bandiziol Cycling Team +00:48

Junior maschile 1 Pallweber Niclas Sunshine Racers Nals 0:21:14; 2 Kudiyev Mark Sunshine Racers Nals +00:02; 3 Morbis Christian Pol. Ghisalbese +00:06; 4 Cadeo Riccardo Pol. Ghisalbese +00:35 5 Cavalieri Alberto Lugagnano Off Road +00:44

Junior femminile 1 Rinaldoni Giulia Scott Racing Team 0:20:06; 2 Ferri Elisa Zhiraf Pagliaccia +00:18; 3 Pellegrino Anna Asd Rock Bike Team +00:30; 4 Terzi Valeria Ju Green A.S.D. Gorla Minore +00:31; 5 Pontara Elisa Santa Cruz Rockshox Pro Team +00:49