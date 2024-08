Gabriele Leo sorprende tutti a Passo Corese nel Trofeo Sabino

Inserito all’ultimo istante nel calendario del GP Ciclisti Ieri Oggi e Domani il Trofeo Sabino si è rivelato evento di successo grazie alla maestria degli organizzatori del Team Nereggi Coratti e all’impegno della famiglia Festuccia nel reperire premi e sponsor per la gara. In lizza solo la categoria Esordienti che ha offerto comunque uno spettacolo entusiasmante. In particolare nel tratto conclusivo quando il campano Gabriele Leo ha provato l’allungo proprio sotto le insegne dell’ultimo chilometro. L’azione si è rivelata giusta e così il tredicenne in maglia Cambike ha potuto festeggiare l’ennesima vittoria stagionale. Alle sue spalle giungeva il campione regionale laziale Andrea Fiacco (Team Coratti) davanti al pugliese Nicolò Montanaro (Fusion Bike) e Christian Di Rosa (Effetto Ciclismo). Nella top ten della gara in ottava posizione il figlio d’arte Lorenzo Astolfi con la maglia del team lussemburghese UC Dippach. Prima posizione nella fascia rosa per Serena Del Grosso (Effetto Ciclismo Noi Sport).

La gara di Passo Corese assegnava anche i titoli di Campione Provinciale Rieti che sono andati a Mattia Festuccia (Team Coratti), per la gioia di mamma Moira e papà Daniele organizzatori dell’evento, e alla foranese Elena Ratini (Nuova Ciclisti Forano I Reccapezzati). Prima classificata della fascia rosa Serena Del Grosso (Effetto Ciclismo). La classifica del GP Ciclisti Ieri Oggi e Domani ha visto Andrea Fiacco mantenere la posizione di leader della challenge Esordienti davanti al vincitore della gara Gabriele Leo che ha accorciato di una lunghezza il suo distacco. Fra le Donne Esordienti grazie al primo posto di Passo Corese è risalita in classifica Serena Del Grosso che adesso si trova a 27 punti dalla prima posizione.

Alla cerimonia di premiazione sono intervenuti la Sindaca di Fara in Sabina Roberta Cuneo con l’assessora allo sport Cristina Di Felice, il Sindaco di Montelibretti Luca Branciani con l’assessora allo Sport Federica Lombardi. Per il gruppo Ciclisti Ieri Oggi e Domani era presente Marcello De Luca. Ha portato il saluto di FCI Lazio il presidente del CR Maurizio Brilli accompagnato dal consigliere regionale Fabio Rossetti, entrambi entusiasti per la bella organizzazione della gara. Al termine del trofeo Sabino il Team Coratti e la famiglia Festuccia hanno ringraziato tutti quelli che hanno contribuito al successo dell’evento con una menzione speciale al Comune di Fara in Sabina, alla Polizia Locale, alla Protezione Civile Croce Blu Sabina. Un grosso sostegno per la realizzazione del trofeo Sabino è arrivato dagli sponsor 522 Gusto no stop, Jeans House, LM Paolini Odontoiatria Chirurgia Orale, Renzi Auto & Bike Fiano Romano, Lions Club Passo Corese, Framacie Gruppo Coviello, la Casa del Detersivo, Gioielleria Ciceroni, TIDI Discount, Friends Barber Shop, Jacopo Del Re, Effemedia Multigrafica, Next bike 2.0, Sabina Gens Host, Wild bycicle, Appia Nova Vini del Piglio di Daniele Proietti. Domenica prossima altro appuntamento con il GP Ciclisti Ieri Oggi e Domani patrocinato dal Corriere dello Sport. Si correrà a Porrino di Monte S.Giovanni Campano in provincia di Frosinone per la prima edizione della Festa della Bicicletta riservata ad Allievi, Esordienti e Giovanissimi.

ORDINE DI ARRIVO

Esordienti

1° Leo Gabriele (Cambike) km 30 in 45’00 media 40,00 2° Fiacco Andrea (Team Coratti) 3° Montanaro Nicolò (Fusion Bike) 4° Di Rosa Christian (Effetto Ciclismo Noi Sport) 5° Sorvillo Samuele (Amici Superski) 6° Longari Vittorio (UC Città di Castello) 7° Altamura Luigi (Fusione Bike) 8° Astolfi Lorenzo (UC Dippach) 9° Festuccia Mattia (Team Coratti) 10° Fondacci Niccolò (UC Città di Castello)

Donne Esordienti

1^ Del Grosso Serena (Effetto Ciclismo Noi Sport) 2^ Ratini Elena (Nuova Ciclisti Forano I reccapezzati)

Classifica 1° anno

1° Leo Gabriele (Cambike) 2° Astolfi Lorenzo (UC Dippach) 3° Festuccia Mattia (Team Coratti) 4° D’Andrea Riccardo (Team GO Fast) 5° Sellati Davide (Piesse Cycling)



Classifica provvisoria ciclisti Ieri Oggi e Domani

Esordienti

1° Fiacco Andrea (Team Coratti) p. 105

2° Leo Gabriele (Cambike) p.59

3° Sorvillo Samuele (Amici Superski) p. 43

4° Gallo Giuseppe (VC Racing Bastia Assisi) p. 35

5° Montanaro Nicolò (Fusion Bike) p. 35

5° Lippolis Antonio (Un dente in più) p. 34



Donne esordienti

1° Rossi Livia (Il Pirata Vangi Sama Ricambi) p. 104

2° Di Francesco Aurora (Il Pirata Vangi Sama Ricambi) p. 97

3° Del Grosso Serena (Effetto Ciclismo Noi Sport) p. 77

4° Navarra Clelia (Cambike) p. 33