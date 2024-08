Alice Toniolli in terapia intensiva dopo l'incidente, parla il medico: le sue condizioni

Alice Toniolli ricoverata a Treviso: parla il medico

La giovane atleta, spiega infatti il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Treviso, Francesco Benazzi, "resta in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita". Secondo il dirigente medico, per poter sciogliere la prognosi bisognerà attendere "almeno due o tre giorni".

Grave incidente per Alice Toniolli: cos'è successo

Più volte azzurra e campionessa lo scorso anno agli Europei strada nella staffetta juniores, Toniolli nella caduta aveva battuto violentemente il capo contro un muretto a bordo strada. Oltre ad un grave trauma cranico le erano stati riscontrate fratture multiple al costato e ad una gamba. La 19enne è ricoverata nella terapia intensiva dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso.