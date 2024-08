Ferraro e Montanaro si impongono a Porrino

Il GP Ciclisti Ieri Oggi e Domani torna ancora in Ciociaria per il penultimo appuntamento laziale del circuito. La Festa de?la bicicletta di Porrino ha portato nella frazione di Monte S.Giovani Campano tre categorie della Federciclismo che hanno riempito il ricco programma allestito dall'Asaci Evonacicli con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Monte S.Giovanni Campano. A dare il benvenuto ad atleti ed accompagnatori il Sindaco Emiliano Cinelli e l'Assessore allo sport Stefano Velocci che tanto si stanno spendendo per diffondere la pratica sportiva nel loro comune. Hanno aperto le ostilità gli Esordienti impegnati su un circuito locale di circa 3 chilometri ripetuto 12 volte. I primi a rompere gli indugi di una gara abbastanza selettiva sono stati i pugliesi Nicolo Montanaro (Fusion Bike) e Bryan D'Ettore (Bike Academy Fuori soglia). La loro fuga si è rivelata quella buona e nel finale Montanaro ha staccato il diretto rivale aggiudicandosi la gara. Dopo di loro sono arrivati nell'ordine Giuseppe Gallo (VC Racing Assisi Bastia), Luigi Altamura (Fusion Bike) e Vittorio Longari (UC Città di Castello). Primo classificato degli Esordienti 1° Anno il figlio d’arte Lorenzo Astolfi che gareggia con la formazione lussemburghese UC Dippach. Dietro di lui Lorenzo Magrini (Il Pirata Vangi Sama Ricambi) e Mattia Festuccia (Team Coratti). Secondo atto dello spettacolo ciclistico la prova degli Allievi con 73 chilometri da percorrere. Lotta aperta sui saliscendi del circuito monticiano e alla fine sprint a quattro per la vittoria con Lorenzo Ferraro (Team Coratti) che superava Gennaro Matrone(Team Cesaro F.Ballerini), Mattia Chinellato (Logistica Ambientale) e Matteo Verdirame (Il Pirata S.Rametta). In quinta posizione si piazzava Federico Gargiulo (Velosport Ferentino Ciclisti Sorani) primo dei ciociari. Nelle classifiche del GP Ciclisti ieri oggi e Domani patrocinato dal Corriere dello sport Stadio nessuna novità con Fiacco e Chinellato sempre al comando delle graduatorie Esordienti ed Allievi.