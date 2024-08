Toniolli, aperta un'indagine dopo il grave incidente

TREVISO - La Procura di Treviso ha aperto un fascicolo per lesioni colpose gravissime, senza indagati al momento, per il grave incidente della 19enne ciclista trentina Alice Toniolli, che si è schiantata contro un muretto dopo una caduta in gara lo scorso 14 agosto. Il magistrato - secondo i quotidiani locali - starebbe inoltre valutando se inquadrare l'incidente come infortunio sul lavoro visto che l'atleta aveva un contratto professionistico da ciclista Under23.