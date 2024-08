Ciclismo, la decima edizione del Rally di Sardegna MTB

CAGLIARI - La Sardegna si conferma terra di grandi eventi sportivi internazionali. Per gli appassionati di ciclismo, è un gradito ritorno il Rally di Sardegna MTB in programma dal 28 al 31 agosto. Ad accogliere gli atleti e i loro team sarà il cuore della Sardegna, lungo i percorsi disegnati tra i secolari boschi e i paesaggi mozzafiato intorno ai paesi di Artizo, Desulo e Seulo e nei territori di Tonara, Sadali, Seui e Gadoni. Parterre de roi per la decima edizione. Ha confermato la sua presenza il campione nazionale greco Periklis Ilias, già iridato Marathon e due volte olimpico: “Non sono mai stato in Sardegna – le sue parole - e non vedo l’ora di essere lì. Cosa mi aspetto? Spettacolari paesaggi di montagna, in un’isola celebre per il suo mare favoloso. E poi una gara divertente, cucina italiana di qualità e bel tempo”. Ci sarà anche Hans Becking, terzo alla Cape Epic 2024. E ci sarà il ceco Jaroslav Kulhavy, oro olimpico nel 2012 e assoluto protagonista di diversi Mondiali ed Europei. “Sarà un grande piacere tornare in Italia - commenta Kulhavy- e sarà fantastico visitare la Sardegna, isola sulla quale non sono mai stato, ma della quale il mondo intero parla con entusiasmo. Non saremo sulle famose spiagge, ma in altri luoghi di grande fascino che sarà ancora più bello scoprire in mountain bike”. Attesi al via anche cinque atleti del DMT Racing Team: Alexey Medvedev, Wim De Bruin, Greta Karasiovaite, Mattia Toccafondi e Peter Menghetti. Fra le ultime entry, quella di Monica Calderon, vincitrice quest'anno della Leyenda de Tartessos, della Jamón Bike e della Andorra Epica - Pyrenees con Tessa Kortekaas.