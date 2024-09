Caringi e Pierangelini firmano la vittoria sulle strade di Sezze 

Il circuito GP Ciclisti Ieri Oggi e Domani si avvia verso la conclusione ed a Sezze ha visto in scena la penultima prova nell’ambito della Giornata Azzurra organizzata dal team Il Pirata Vangi Sama ricambi del presidente Andrea Campagnaro in sinergia con la Bike Promotion, società fondata dall’ex tricolore prof Filippo Simeoni. Per la challenge patrocinata dal Corrirere dello Sport Stadio un’altra gara ricca di partecipanti e apprezzata da tutti per la perfetta organizzazione. Di tutto questo era ben felice la rappresentanza del gruppo social Ciclisti Ieri Oggi e Domani presente a Sezze con Giovanni Del Duca, Marcello De Luca, Edoardo D 'Amico e Lorenzo Grossi. A dirigere le due prove di giornata è stata chiamata l’affiatata coppia di Direttori di Corsa formata da Agildo Mascitti e Angelo Letizia che non hanno avuto problemi a condurre in porto il 12° Trofeo.Filippo Simeoni per la categoria Allievi e il 2° Trofeo Gianfranco Grossi per gli Esordienti. Al via in totale si sono schierati oltre 140 ragazzi in rappresentanza di Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, Sicilia, Puglia,Toscana, Campania e Basilicata. Si cominciava con gli Esordienti e ad aggiudicarsi la corsa era il marchigiano Riccardo Pierangelini (La Montagnola) che precedeva il pugliese Nicolò Montanaro (Fusion Bike) e il campano Samuele Sorvillo (Amici Superski). Primo dei tredicenni era Gabriele Leo (Cambike) davanti al primo assoluto dei laziali, Mattia Festuccia (Team Coratti), e Leonardo Pollutri (Moreno Di Biase). Fra le ragazze Alessandra Vuolo e Livia Rossi, entrambe del Pirata Vangi Sama ricambi, si prendevano il primo posto delle Allieve ed Esordienti. A seguire si partiva con la prova riservata agli Allievi che presentava, come la gara precedente, l'arrivo al termine della salita che porta nel centro storico di Sezze. Anche qui successo extraregionale che andava all'abruzzese Roberto Caringi (Moreno Di Bise). Dietro di lui il laziale Franco Sautariello (Effetto Ciclismo Noi Sport) e il siciliano Salvatore Caruso (Naturosa Bike e Co Ragusa).