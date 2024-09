Ciclismo, Toscana Tricolore 2024: le medaglie prima dell'ultima tappa

I Campionati Italiani di Ciclismo 2024 si stanno svolgendo in Toscana (Ponte Buggianese, in provincia di Pistoia), conferendo a questa regione il prestigioso titolo di capitale del ciclismo per l’anno in corso. La manifestazione, denominata “Toscana Tricolore 2024”, si svolge dal 17 giugno al 6 ottobre e presenta un programma di 10 eventi che assegneranno numerosi titoli in diverse discipline, tra cui strada, pista e fuoristrada, con la partecipazione di oltre 2.500 atleti. La manifestazione gode del Patrocinio e del contributo della Regione Toscana e della collaborazione della Federazione Ciclistica Italiana e della Lega Ciclismo Professionistico. I Campionati Italiani di Ciclismo 2024 sono iniziati il 17 giugno a Firenze e si concluderanno il 6 ottobre all’Isola d’Elba. La Regione Toscana e il Presidente Eugenio Giani hanno accettato questo importante impegno e il Comitato Regionale della Federciclismo si è impegnato a realizzare questo progetto. Nel 2024, la Toscana sarà la capitale del ciclismo, in concomitanza con la Grand Départ del Tour de France. La manifestazione rappresenta un’importante occasione per promuovere lo sport e la regione a livello internazionale. Tutte le informazioni su “Toscana Tricolore 2024” sono presenti sul sito www.toscanatricolore2024.it. All’interno del bellissimo impianto “Bike 360 – The doctor’s bike park” di Ponte Buggianese si è svolto nella giornata di ieri il Campionato Italiano Pump Track organizzato dalla Bike Academy Valdinievole. Durante la riunione tecnica è intervenuto il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani: “Oggi vengono assegnate le maglie di campione italiano pump track in questo impianto di Ponte Buggianese che riteniamo essere un punto di riferimento a livello regionale e nazionale per lo sviluppo di questa specialità. Tutto questo grazie all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Tesi e alla Federazione Ciclistica italiana e regionale per le modalità con le quali sviluppano le attività. Benvenuti in Toscana!”