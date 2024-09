Il Gp Ciclisti Ieri Oggi e Domani a Caserta

Si è chiuso con la tappa di Caserta il GP Ciclisti Ieri Oggi e Domani, challenge del ciclismo giovanile patrocinata dal Corriere dello Sport che ha interessato nel corso della stagione il Lazio, l’Abruzzo e la Campania. L’ultima tappa non ha portato scossoni alla classifica confermando quelli che erano i leader prima della partenza. Per gli Allievi il successo è andato al pontino Mattia Chinellato (Logistica Ambientale Spezia Bike) che già l’anno scorso da primo anno era finito sul podio. Alle sue spalle Lorenzo Ferraro (Team Coratti) uno dei migliori elementi della categoria più volte vittorioso in questa stagione. In terza posizione il forte abruzzese Roberto Caringi (Asd Moreno Di Biase). Fra le Donne Allieve ha vinto dopo una rimonta nelle ultime prove Maria Roberta Bertesteanu (Logistica Ambientale Spezia Bike) che ha superato Lucia Di Ruscio (Velosport Ferentino Ciclisti Sorani) e Alessandra Vuolo (Il Pirata Vangi Sama Ricambi). Nella challenge Esordienti si è confermato per il secondo anno Andrea Fiacco (Team Coratti). Il vice campione italiano degli Esordienti 2° anno ha preso la testa della classifica fin dall’inizio senza mai mollarla. Alle sue spalle il brillante Esordiente 1° Anno Gabriele Leo (Cambike) autore di una eccellente stagione nonostante la differenza di età che lo ha costretto a lottare sempre con i più grandi nelle gare promiscue. Meritato terzo posto per il pugliese Nicolò Montanaro (Fusion Bike) che si è difeso bene in tante occasioni. La fascia rosa della categoria Esordienti ha visto la vittoria di Livia Rossi (Il Pirata Vangi Sama Ricambi) che l’ha spuntata per soli 7 punti nel duello in famiglia con la compagna di squadra Aurora Di Francesco. Brava anche Serena Del Grosso (Effetto Cilclismo Noi Sport) che si è piazzata in terza posizione.