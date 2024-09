Giro dell'Emilia, i percorsi e le squadre in gara

Quest'anno, la partenza del Giro dell'Emilia Granarolo avverrà da Vignola, una città che ha un legame profondo e duraturo con il mondo del ciclismo. Vignola non è solo conosciuta per le sue bellezze storiche e paesaggistiche, ma anche per essere stata il punto di arrivo della celebre Milano-Vignola , una competizione che ha fatto la storia del ciclismo italiano, per aver ospitato un campionato italiano, quello del 1996 vinto da Mario Cipollini, e tante edizioni del Trofeo Bruno Beghelli .

Le operazioni preliminari si terranno nell’area del Palazzo dei Contrari dalla celebre Rocca e nelle fasi iniziali i corridori affronteranno per quattro volte il circuito di Castelvetero, conosciuto come il circuito del Gessiere. Abbandonato il circuito il gruppo si dirigerà verso Samone fino a raggiungere Zocca, Vergato e Grizzana per poi dirigersi a Sasso Marconi dove, nell’ambito delle celebrazioni dei 150 anni dalla nascita dello scienziato bolognese, grazie al patrocinio della Fondazione Guglielmo Marconi si terrà un traguardo volante. Si lambiranno quindi i luoghi cari a Guglielmo Marconi per affrontare i saliscendi di via Montechiaro nei pressi del celebre parco, teatro degli esperimenti dello scienziato bolognese per poi puntare verso Monte San Pietro e raggiungere la periferia di Bologna.

Un breve tratto sui Viali di Circonvallazione, quindi Porta Saragozza e l’Arco del Meloncello, ed ecco iniziare, la prima delle 5 ascese a fianco del portico più lungo e, probabilmente, più bello del mondo, inserito tra i patrimoni UNESCO.

Il primo passaggio sulla linea del traguardo del Colle della Guardia nei pressi del santuario della Madonna di san Luca segnerà quattro giri alla conclusione e sicuramente sarà in questi km, ormai famosi e ben noti a tutti, che si svilupperà l’azione decisiva, da cui uscirà il nuovo vincitore.

Il prossimo 5 ottobre, infatti, si correrà anche il Giro dell’Emilia Donne BCC Felsinea. Nata nel 2014 la versione femminile dell’Emilia è diventata uno degli appuntamenti che le squadre segnano con il circolino rosso sul proprio calendario. Anche l’albo d’oro è ricco di nomi importanti, tra i quali spicca quello dell’italiana Elisa Longo Borghini, vincitrice di tre edizioni.

Anche in questo caso le operazioni preliminari e la partenza si terranno a Vignola al Palazzo dei Contrari e le atlete, dopo aver affrontato un tratto parziale del circuito del Gessiere si dirigeranno verso san Giovanni in Persiceto, Cento e Pieve di Cento e, lungo la Persicetana, a Borgo Panigale, per poi rapidamente raggiungere la città di Bologna. Si percorre un breve tratto sui Viali di Circonvallazione, quindi Porta Saragozza e l’Arco del Meloncello, ed ecco iniziare la prima scalata al San Luca. Una volta terminata la prima ascesa, si dovrà percorrere un intero giro del circuito, di 9,2 km, comprendente la discesa di Casaglia e un’ulteriore scalata prima di giungere al traguardo finale dove a vincere un anno fa fu la danese Cecile Utrupp Ludwig.

Squadre e principali iscritti al Giro dell'Emilia Granarolo

Red Bull - Bora – Hansgrohe: Roglic, Hindley

UAE Team Emirates: Pogacar, Almeida, Ayuso, Ulissi, A. Yates

Soudal Quick-Step: Evenepoel, Alaphilippe

Alpecin-Deceuninck: Conci, Gogl

Astana Qazaqstan Team: Fortunato

Bahrain Victorious: Tiberi, Bilbao, Caruso, Poels

Cofidis: Elissonde, Izaguirre

Decathlon Ag2r La Mondiale Team: A. Pret-Peintre

Ef Education – Easypost: Carapaz, Costa

Groupama-Fdj: Gaudu, Gregoire

Ineos Grenadiers: Pidcock, Arensman

Lidl-Trek: Bagioli, Ciccone, Lopez, Mollema

Movistar Team: Mas, Quintana

Team Jayco Alula: De Marchi, S. Yates

Team Visma | Lease A Bike: Bouwman, Jorgenson, Kelderman

Bingoal Wb: De Tier

Corratec Vini Fantini: Conti

Euskaltel-Euskadi: Martin

Israel - Premier Tech: G. Bennet, Frigo, Fulgsang, Riccitello, Woods

Q36.5 Pro Cycling Team: Brambilla

Team Polti Kometa: M. e D. Bais

Tudor Pro Cycling Team: Reichenbach

Vf Group-Bardiani Csf- Faizane': Pellizzari, Pinarello, Pozzovivo

Petrolike: Caicedo

SQUADRE GIRO DELL’EMILIA BCC FELSINEA DONNE ELITE

Fdj-Suez

Ceratizit - Wnt Pro Cycling Team

Fenix-Deceuninck

Human Powered Health

Lidl - Trek

Liv-Alula-Jayco

Movistar Team

Team Dsm-Firmenich Postnl

Uae Team Adq

Uno-X Mobility

A.S.D. K2 Women Team

Arkea - B&B Hotels Women

Aromitalia 3t Vaiano

Bepink - Bongioanni

Btc City Ljubljana Zhiraf Ambedo

Cofidis Women Team

Isolmant - Premac - Vittoria

Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

Team Mendelspeck Ge-Man

Top Girls Fassa Bortolo

Wcc Team