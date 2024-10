Pedala per un sorriso, dieci e lode

“Pedala per un sorriso” compie dieci anni. La pedalata solidale nel centro di Roma è aperta a tutti e con qualsiasi tipo di bicicletta: un’occasione unica di solidarietà. In queste dieci edizioni, Pedala per un Sorriso - che dal 24 giugno 2015 e? un’associazione no-profit che concepisce e realizza eventi di sostegno economico in favore dei più bisognosi, in Italia o all’estero con particolare interesse per paesi in via di sviluppo - ha potuto sostenere tra gli altri L’Arcobaleno della Speranza O.v.d. , La Locanda dei Girasoli, Rosa Mystica Educational Trust e altri progetti.