Il Gruppo Sportivo Emilia chiude una grande stagione: i dettagli

Gruppo Sportivo Emilia, le parole di Amici

A bocce ferme è Adriano Amici a stilare un bilancio della stagione appena andata in archivio. “Abbiamo appena chiuso un 2024 che è stato caratterizzato da tante giornate di gara. Il nostro è un programma collaudato che propone manifestazioni ormai consolidate nell'interesse degli appassionati ma non per questo ci siamo potuti permettere di abbassare i nostri standard; anzi in ogni occasione abbiamo sempre cercato di dare quel qualcosa in più per far si che le nostre gare assumessero un significato non solo tecnico/sportivo. ll notevole successo di manifestazioni come il Memorial Marco Pantani, la Settimana Internazionale Coppi e Bartali fino ad arrivare al doppio appuntamento di sabato con il Giro dell’Emilia – Granarolo e il Giro dell’Emilia BCC Felsinea ci danno la forza di guardare al futuro con ottimismo, confidando di valorizzare ancora di più le nostre corse. Tantissimo il pubblico che ha seguito le nostre manifestazioni a bordo strada e in televisione e a proposito di questo mi sento in dovere di esprimere la mia gratitudine personale e del Gruppo Sportivo Emilia nei confronti delle amministrazioni che ci hanno ospitato, delle forze dell'ordine e di tutti gli operatori dell’informazione: giornalisti, fotografi, televisioni, radio e siti internet. Solo sabato, in occasione del doppio appuntamento del Giro dell’Emilia, abbiamo accreditato 51 giornalisti e fotografi in rappresentanza di 10 nazioni. Senza l’importante appoggio e traino mediatico che ci è stato riservato le nostre manifestazioni non avrebbero avuto un successo simile. Un ringraziamento particolare va a tutte le realtà che ci hanno confermato la propria fiducia nonostante quello attuale sia un periodo in cui è sempre più difficile reperire risorse. È proprio l'entusiasmo con cui i nostri partner ci sostengono che ci sa sempre nuovi stimoli per guardare al futuro con ottimismo”. Intanto in casa GS Emilia non ci si ferma e sono già iniziati i preparativi per la prossima stagione.