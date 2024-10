Pogacar è inarrestabile: vince anche il Giro di Lombardia

COMO - Non ci sono più aggettivi per esaltare l’inarrestabile Tadej Pogacar. Il ciclista sloveno è inarginabile e vince il Giro di Lombardia per distacco: 25º successo stagionale per il campione che eguaglia il primato di quattro vittorie consecutive ottenute dal Campionssimo Fausto Coppi. Il campione del mondo è arrivato da solo sul traguardo dopo una fuga iniziata quando mancavano ancora 48,5 km allo striscione d’arrivo: da quel momento in poi è stata una cavalcata inarrestabile fino al traguardo di Como. Pogacar ha staccato di 3'25" il campione olimpico di Parigi Remco Evenepoel - secondo all’arrivo - mentre conquista un ottimo terzo Giulio Ciccone che alla fine accusa 4'31" dal vincitore.