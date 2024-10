Mondiali su pista, i 21 convocati azzurri: presenti i campioni olimpici, out Ganna

ROMA - Sono 21 i convocati azzurri per i Campionati del mondo di ciclismo su pista in programma a Ballerup, piccolo centro vicino a Copenhagen, da mercoledì 14 ottobre fino a domenica 20. Presenti i campioni olimpici a Parigi 2024: Vittoria Guazzini, Simone e Chiara Consonni, Jonathan Milan, Francesco Lamon, Elia Viviani e il campione europeo del chilometro Matteo Bianchi. Una stagione lunga ed impegnativa che ha portato il commissario tecnico azzurro, Marco Villa, a inserire diversi giovan, anche per gettare le basi in vista dei Giochi in programma a Los Angeles nel 2028.