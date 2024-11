Ciclismo, Cavendish vince e chiude la carriera: trionfo al Criterium Singapore

ROMA - Finisce in trionfo la carriera di Mark Cavendish , che proprio ieri ha annunciato il ritiro a fine stagione. Il velocista dell'Astana si è imposto nel Criterium di Singapore-Le Tour de France, raccogliendo un ultimo successo nella sua incredibile carriera, battendo in volata Jasper Philipsen, secondo, e Biniam Girmay, terzo.

La gioia di Cavendish

"Sono veramente emozionato - ha commentato Cavendish al termine della gara -. Ho realizzato negli ultimi cinque giri che sarebbero stati gli ultimi 15 chilometri della mia carriera. Amo questo sport, ho sempre amato questo sport, soprattutto il Tour de France, che non è solo una corsa ciclistica, è quello che sognano i bambini, anche gli adulti. Il ciclismo è una forma di libertà , è un modo per incontrare persone, per essere dove vuoi essere. È uno sport con tantissime potenzialità , un mezzo di trasporto, un hobby, ci ho sempre creduto e ho sempre cercato di contribuire a svilupparlo. Questo non si fermerà , anche se smetto di pedalare”.