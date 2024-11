Il meglio del ciclocross internazionale arriva in Sardegna: l’8 dicembre la Coppa del Mondo fa tappa a Cabras

La Sardegna si prepara ad accogliere uno degli eventi ciclistici più prestigiosi del mondo: la tappa italiana della UCI Cyclo-Cross World Cup 2024-2025. L'appuntamento è fissato per domenica 8 dicembre sulla spiaggia di Is Arutas, nel territorio di Cabras, un contesto naturale unico che farà da cornice a una competizione d'élite. Questo evento rappresenta un'occasione storica per l'isola, che ospita per la prima volta una tappa della Coppa del Mondo, grazie alla collaborazione tra il Comune di Cabras e la società sportiva Crazy Wheels Cycling Academy. Un evento di rilievo internazionale. Il calendario 2024-2025 della UCI Cyclo-Cross World Cup, promossa da Flanders Classics sotto l'egida dell'Unione Ciclistica Internazionale (UCI), prevede 12 tappe in sette diverse nazioni, e la tappa di Cabras sarà la terza della stagione, subito dopo Dublino e prima della storica gara di Namur.

UCI Cyclo-Cross World Cup: "Percorso unico"

Tomas Van Den Spiegel, CEO di Flanders Classics, ha dichiarato: "Ogni inverno la Coppa del Mondo di ciclocross fa rotta su una nuova destinazione e siamo particolarmente contenti che quest’anno sia Cabras, in Sardegna. Questo percorso è unico rispetto a tutte le altre tappe perché disegnato in riva al mare. Non vediamo l'ora di venire a Is Arutas l'8 dicembre, una settimana esatta dopo la seconda tappa di Dublino e appena prima dell'intenso periodo di Natale". La competizione vedrà al via i migliori atleti del mondo nelle categorie Donne Elite (partenza prevista per le ore 13:40) e Uomini Elite (partenza prevista per le ore 15:10) con i riflettori puntati su ciclisti di spicco come gli olandesi Fem Van Empel, Lucinda Brand e Ceylin Del Carmen Alvarado nel settore femminile, mentre tra gli uomini occhi puntati sui belgi Eli Iserbyt, Laurens Sweeck e Michael Vanthourenhout. L'Italia sarà rappresentata da atleti promettenti come Sara Casasola e il giovane campione del mondo junior Stefano Viezzi.

UCI Cyclo-Cross World Cup: Il percorso

Il percorso: una sfida unica. Il percorso, lungo circa 3 chilometri, si snoderà tra sabbia, erba e collinette, con il traguardo posizionato sul tratto finale della strada provinciale 6, caratteristico per la presenza di palme su entrambi i lati. A fare da sfondo, il turchese delle costa occidentale del Mar Mediterraneo. Una sfida che metterà alla prova le abilità tecniche e la resistenza degli atleti, e che renderà l'evento ancora più spettacolare per il pubblico presente e per gli spettatori collegati da tutto il mondo. Un impatto importante sul territorio. L'evento non sarà solo una vetrina sportiva, ma anche un'opportunità di promozione turistica e di valorizzazione del territorio. Saranno oltre 100 i paesi di tutto il mondo collegati per seguire la competizione in diretta. In Italia, l’evento verrà trasmesso sui canali Eurosport di Discovery+ (visibili anche su DAZN e NOW) e su RaiSport. Il servizio di diretta televisiva e streaming della competizione mondiale permetterà di far conoscere l’Isola e le aziende partner a oltre 30 milioni di utenti che si stimano di raggiungere sui canali televisivi e digitali. L'evento si pone l'obiettivo di promuovere non solo lo sport, ma anche il turismo sostenibile e la valorizzazione del territorio. Il progetto vuole incentivare la diffusione dei valori dello sport tra i più giovani e rafforzare il legame tra la comunità locale e il ciclismo.

"Sardegna attiva tutto l'anno"

Andrea Abis, Sindaco del Comune di Cabras, accoglie con orgoglio la tappa territoriale della coppa del mondo di Ciclocross: "Ospitare un grande evento internazionale dello Sport è per noi un altro obiettivo importante che va nella direzione intrapresa delle politiche di valorizzazione e promozione territoriale, stavolta con un accento speciale alla bicicletta e all’importanza dello sviluppo delle piste ciclabili nel Sinis". Franco Cuccureddu, Assessore regionale del Turismo, Artigianato e Commercio: "L’Assessorato del Turismo sostiene, con importanti risorse finanziarie, eventi capaci di attrarre flussi turistici anche nei periodi di bassa stagione. I grandi eventi sportivi come la UCI Cyclo-Cross World Cup 2024-2025, unitamente agli altri importanti elementi ambientali, culturali e paesaggistici,fanno parte della strategia finalizzata a far percepire la Sardegna attiva ed attrattiva in tutti i periodi dell’anno". Appoggia l’evento con convinzione anche il Presidente della Fondazione Mont’e Prama Anthony Muroni: "La Fondazione Mont’e Prama, dalla sua nascita, ha sempre creduto nello sport come veicolo per promuovere le bellezze archeologiche di Cabras e della Sardegna. Grazie alle nostre partnership abbiamo portato le eccellenze del Sinis nei più importanti luoghi di cultura italiani e in numerose città europee. Mi piace sottolineare come, per questo importante evento di livello mondiale, diversi enti abbiano lavorato insieme per sostenere la sua realizzazione. Unire le forze rappresenta, per noi, la vera arma vincente che può consentire la crescita di questo territorio, partendo dai suoi attrattori principali: natura, enogastronomia, beni culturali".

"Sfida ai vertici del ciclismo mondiale"

Emanuele Cera, consigliere regionale, sottolinea l’importanza della Coppa del Mondo di Ciclocross a Cabras come evento chiave per la promozione del territorio e lo sviluppo economico locale. Ha ribadito il suo forte impegno nel sostenere manifestazioni sportive di rilievo internazionale, in grado di valorizzare il patrimonio naturale e culturale dell’isola. "Investire nello sport significa investire nel futuro della nostra comunità", ha dichiarato Cera. Luca Massa, Presidente di Crazy Wheels, rimarca l'importanza dell'evento per l’intera Sardegna: "Da settimane, grazie all’instancabile collaborazione del Comune di Cabras, stiamo lavorando per preparare al meglio la manifestazione. Siamo grati all’Assessorato al Turismo della Regione Sardegna per aver colto il valore dell’iniziativa. Il nostro obiettivo è dimostrare quanto la Sardegna possa essere una destinazione ideale per il cicloturismo, anche in bassa stagione. Il clima del nostro territorio è un valore aggiunto che poche zone d'Europa possono vantare". Stefano Dessì, Presidente del comitato regionale della Sardegna della Federazione Ciclistica Italiana: "La prova di Coppa del Mondo di Ciclocross che prenderà il via a Cabras l’8 dicembre rappresenta un evento di straordinaria rilevanza per l’Isola e per l’intero movimento sportivo. Essere riusciti nell’intento di organizzare un evento internazionale di tale portata è significativo del valore della Crazy Wheels A.S.D presieduta da Luca Massa e da tutto il suo staff organizzativo. I riflettori dei media mondiali si accenderanno per trasmettere la spettacolare sfida tra i migliori atleti ai vertici del ciclismo mondiale e contribuire a dare lustro, attraverso le immagini, alle bellezze paesaggistiche di questa parte dell’Isola".

UCI Cyclo-Cross World Cup per l'ambiente

La manifestazione non è solo un momento sportivo agonistico, ma un evento capace di promuovere a livello turistico il territorio Sardo nei suoi aspetti paesaggistici, culturali ed enogastronomici. Anche Filippo Pozzato, CEO di PP Sport Events, ha espresso entusiasmo per la tappa sarda: "Siamo felici di collaborare nuovamente con Flanders Classics. Questa volta ci siamo spostati in un'area d'Italia nuova per noi, ma di straordinaria bellezza. Vedere i grandi del ciclocross correre sulla sabbia pregiata di Is Arutas sarà uno spettacolo unico. Speriamo che la magia di questo evento attiri tanti appassionati in Sardegna, per vivere un weekend indimenticabile". La tappa della Coppa del Mondo di Ciclocross a Cabras è molto più di una gara: è un evento che mira a valorizzare il territorio, promuovere la disciplina ciclistica, stimolare il turismo e la sostenibilità, e rafforzare l'identità della Sardegna. Con il supporto dell'Assessorato al Turismo della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione Mont'e Prama e dell'Area Marina Protetta Penisola del Sinis, l'evento si inserisce in un ampio progetto di promozione culturale e ambientale. Maggiori informazioni e biglietti (prezzo di ingresso 15 euro, ingresso gratuito per i nati dal 2014) sul sito ucicyclocrossworldcup-sardinia.com