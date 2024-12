ROMA - Incidente per il ciclista belga Remco Evevepoel finito contro la portiera di un furgone aperta mentre si stava allenando. Secondo quanto riportano i media belgi il campione, che è cosciente, è stato trasportato in ambulanza in ospedale ad Anderlecht. "Remco è stato trasferito all'ospedale Erasme di Anderlecht. Stiamo ancora aspettando di vedere come sta. Stiamo andando in ospedale", ha dichiarato il padre del ciclista al quotidiano Het Laatste Nieuws.