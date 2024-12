Evenepoel, dopo lo spavento il sorriso: “Recupero difficile, ma torno più forte”

ROMA - Tanto forte quanto sfortunato Remco Evenepoel: il campione belga è finito contro la portiera di un furgone postale mentre si stava allenando lungo le strade di Oetingen, nel Brabante fiammingo, e ha riportato la frattura di una costola, della scapola e della mano destra . Tanta paura per il due volte campione olimpico di Parigi 2024 : nell'impatto con la portiera del furgone il telaio della sua bici si è spezzato in due. Immediatamente soccorso è stato portato in ospedale ad Anderlecht e dopo i primi accertamenti lo hanno straferito in quello di Herentals.

Il post sui social di Remco: "Torno più forte"

“Dopo uno spaventoso incidente durante l'allenamento ieri sera, sono stato sottoposto ad un intervento chirurgico ed è andato tutto bene. Con una frattura alla costola, alla scapola, alla mano, contusioni ai polmoni e una lussazione della clavicola destra che ha causato la strappamento di tutti i legamenti circostanti, sarà un lungo viaggio ma sono pienamente concentrato sulla mia guarigione e sono determinato a tornare più forte, passo dopo passo”, ha scritto il campione belga in un post social. Che ha concluso ringraziando tutti: “Sono molto grato per tutto l'aiuto e il sostegno ricevuto nelle ultime 24 ore. Dal pronto soccorso, i vicini che mi hanno aiutato nel primo momento, le squadre mediche di Anderlecht e Herentals e il nostro medico di squadra. Una menzione speciale per mia moglie, la mia famiglia per essermi stata accanto in questi momenti difficili e a tutti per i messaggi di sostegno. Voglio esprimere il mio sostegno anche alla donna coinvolta nell'incidente”. Tra i commenti ecco anche quello di Carlos Sainz: “Torna presto!”. Ora per Remco arriva il momento di rimettersi in forma e tornare in sella. Altre vittorie lo aspettano.