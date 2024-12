Letizia Paternoster, bruttissimo incidente: mostra le ferite impressionanti sui social

L'allenamento in Spagna di Letizia Paternoster si chiude in anticipo per via di una bruttissima caduta . Sui social la ciclista azzurra ha mostrato le sue ferite ed ha raccontato l'accaduto, scatenando la reazione dei suoi follower.

Paternoster: "Tornerò più forte"

"Mi dispiace dover annunciare che ho dovuto lasciare il mio campo di allenamento in Spagna in anticipo dopo aver subito una brutta caduta in discesa. Sto tornando a casa in Italia per altri controlli. È dura da accettare, ma so che dopo la pioggia arriva il sole. Ora mi prenderò il tempo per riprendermi, ma tornerò presto e più forte. Vi aggiornerò presto".