Rinnovato il consiglio direttivo del comitato regionale Federciclismo

Rinnovo di fine quadriennio per il ciclismo laziale con l’Assemblea Ordinaria Elettiva delle società FCI che si è svolta a Roma presso le sale del Centro Sportivo Sapienza. Folta la presenza dei sodalizi aventi diritto al voto con una percentuale del 72% raggiunta in seconda convocazione. Si eleggevano il Presidente, i due vicepresidenti ed i consiglieri che governeranno il ciclismo laziale nel prossimo quadriennio olimpico. La buona gestione del gruppo facente capo al presidente uscente Maurizio Brilli ha prodotto un’unica lista che ha trovato la piena conferma da parte dei delegati delle società. Rielezione quindi scontata per Maurizio Brilli come Presidente al cui fianco siederanno nel prossimo quadriennio i due Vice Presidenti Tony Vernile, anche lui riconfermato nella carica, e il neo eletto Alessandro Malaggesi. Fra i consiglieri c’è stata la conferma di Guido Riccardelli e Massimo Mazzetta con l’ingresso dei nuovi Leandro Fioroni ed Elena De Maio, prima donna a ricoprire questo incarico nella storia del Ciclismo laziale. A tenere a battesimo il nuovo direttivo regionale Renato Di Rocco, ex presidente FCI e membro UCI, e il delegato CONI di Roma Metropolitana Antonio Pirone. Presente anche Agildo Mascitti, presidente del Comitato Provinciale FCI Roma, da poco rieletto nella sua carica. L’Assemblea è stata presieduta da Federico Campoli con Federico Olivieri vice Presidente e Marcello De Luca Segretario. Nel ruolo di scrutatori hanno operato Francesca Coppola, Giuseppe Carcasole e Massimo Malaggesi. Nel corso dell’assise è stato completato il quadro dei delegati laziali che voteranno all’Assemblea Nazionale del 19 Gennaio il nuovo presidente della Federazione Ciclistica Italiana che saranno:

DELEGATI AFFILIATI Agildo Mascitti, Mario Valentini, Marco Ciccolini, Leandro Fioroni, Nicola Assuntore, Tony Vernile, Tiziano Testa, Fabio Rossetti e Pierangelo Brinchi.

DELEGATI ATLETI Diego Crescenzi e Daniele Festuccia

DELEGATO TECNICI Luca Adipietro