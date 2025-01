La Befana in bicicletta porta doni, allegria e solidarietà

Una Befana in bicicletta non si era mai vista... fino a oggi. Nella mattinata infatti "quelli" della Pedalata della Speranza hanno portato calze piene di dolciumi e piccoli doni ai bambini ricoverati all'ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino. Emozioni, sorrisi e un po' di leggerezza per chiudere in allegria le feste natalizie. Guidati dal dottor Roberto Laudati, medico e collaboratore dell’Associazione L’Arcobaleno della Speranza ODV, il gruppo di ciclisti ha pedalato per chilometri per consegnare le calze speciali ai giovani ricoverati. “Un piccolo gesto. Per noi però è importante portare un sorriso e un po’ di speranza a chi ne ha più bisogno,” ha dichiarato il dottor Laudati. "E' stata una bella giornata in compagnia della sincerità", gli ha fatto eco Marco Bellucci, ciclista di un gruppo che si è formato ed è cresciuto di messaggio in messaggio, mostrando una sensibillità e un ascolto particolari per riuscire a distrarre dalla sofferenza intere famiglie. Una vera catena di solidarietà che viaggia sulla bicicletta.