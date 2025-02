Ganna, una vittoria amara

Filippo Ganna è tra i ciclisti che hanno seguito il percorso disegnato dagli organizzatori, e alla fine si è imposto sul resto degli avversari - circa una trentina - che non avevano seguito il motociclista. L’italiano ha tagliato per primo il traguardo di Lagos con un buon vantaggio sul francese Romain Grégoire e sullo svizzero Jan Christen mentre gran parte del gruppo transitava spaesato nel contro viale, alle spalle degli spettatori increduli e disorientati. Visto il disguido, gli organizzatori alla fine hanno deciso di annullare la tappa annunciando la loro decisione su X. Increduli alcuni ciclisti che hanno portato a termine la corsa: "E' uno scherzo! È assolutamente ridicolo!" - ha imprecato l'austriaco Marco Haller - il primo ha seguito la moto dell'organizzazione e gli altri gli sono andati dietro: la responsabilità è degli organizzatori, ci sarebbero potute essere delle gravi conseguenze". In effetti, la maggior parte dei ciclisti è sfrecciata alle spalle degli spettatori a più di 60 km orari: fortunatamente non si sono registrati incidenti.