Pogacar storico alle Strade Bianche: cade nel fosso, si rialza sanguinante e trionfa!

Pogacar incredibile: vince dopo una bruttissima caduta

A circa 50 chilometri dal traguardo, davanti al gruppo di testa, Pogacar ha spinto troppo in curva scivolando duramente sull'asfalto. Il suo scivolone è terminato in un fosso a bordopista, con il ciclista sloveno che è sparito in mezzo al prato. Pogacar, però, si è rialzato subito rimettendosi in sella e ripartendo all'inseguimento dei ciclisti che l'avevano sorpassato. Con evidenti graffi, sangue sul viso e la maglia strappata, lo sloveno campione del mondo ha ripreso il gruppo di testa, poi staccando il britannico Thomas Pidcock nel finale per presentarsi da solo al traguardo in piazza del Campo.