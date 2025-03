Vingegaard non ce la fa: si ritira dalla Parigi-Nizza, il comunicato

Nulla da fare per Jonas Vingegaard, che si è ritirato dalla Parigi-Nizza. A darne l'annuncio ufficiale il Team Visma Lease a Bike: "Sfortunatamente, Jonas Vingegaard non partirà nella tappa odierna della Parigi-Nizza. Il nostro staff medico ha deciso che è meglio per lui tornare a casa e riprendersi dall'incidente di ieri per concentrarsi sui suoi prossimi obiettivi per la stagione".