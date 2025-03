Il GP ciclismo Oggi e DOmani pronto al lancio 

Il gruppo Ciclismo Oggi e Domani ha voluto fortemente la conferma della challenge che sostiene il ciclismo giovanile con il patrocinio del Corriere dello Sport Stadio e del Comitato Regionale Laziale di Federciclismo. La tappa di apertura si correrà in Ciociaria a Piedimonte S. Germano e sarà una Giornjata Azzurra Allievi-Esordienti dedicata alla memoria di Giovanni Coletta, papà dell’ex prof Gianluca. La due gare saranno organizzate dal Team Cesare Franco Ballerini e si svolgeranno sul circuito antistante lo Stabilimento Alfa Romeo di Piedimonte S.Germano. Ritrovo alle ore 12.30 presso il Bar Franco in Via Agnelli e prima partenza alle ore 14.30 con la categoria Esordienti che dovrà girare 9 volte sull’anello di circa tre chilometri interamente pianeggiante. Alle 15.30 sarà la volta degli Allievi (15-16 anni) che si affronteranno sulla distanza di 50 chilometri pari a 18 giri del tracciato. La direzione di corsa è affidata all’esperto Massimo Pisani. Attesi al via quasi 150 atleti fra le due partenze con larga presenza di società extraregionali che faranno di questo evento un bel trampolino di lancio per la stagione 2025. Il GP CICLISMO OGGI E DOMANI tornerà poi con la prova di Bellona in programma il 13 Aprile in Campania con un’altra organizzazione firmata Team Cesaro Franco Ballerini.

IL CALENDARIO DELLE GIORNATE AZZURRE DEL GP CICLISMO OGGI E DOMANI

23.3.25 PIEDIMONTE S.G.(FR)

13.4.25 BELLONA (CE)

24.4.25 ROMA

04.5.25 MATTINATA (FG)

17.5.25 FUMONE (FR) cronoscalata

25.5.25 SS.COSMA E DAMIANO (LT)

02.6.25 SEZZE (LT)

08.6.25 CASSINO (FR)

15.6.25 CIAMPINO (RM)

22.6.25 ROMA

29.6.25 FERENTINO (FR)

13.7.25 SUCCIVO (CE)

20.7.25 ISOLA DEL LIRI

07.9.25 ALBEROBELLO (BA)

IL REGOLAMENTO DEL GP CICLISMOMO OGGI E DOMANI

Art. 1: Il gruppo CICLISMO OGGI E DOMANI istituisce per l’anno 2025 il Gran Premio CICLISMO OGGI E DOMANI con il patrocinio del Corriere dello Sport Stadio e la collaborazione del Comitato Regionale Lazio FCI

Art. 2: La challenge sarà riservata a tutti i tesserati FCI nelle categorie Allievi ed Esordienti 1°/2° M/F per un totale di 4 classifiche individuali (2 Maschili e 2 Femminili)

Art.3: Per determinare la classifica del Gp CICLISMO OGGI E DOMANI , verrà assegnato un punteggio ai primi 10 classificati degli ordini di arrivo nelle Giornate azzurre del calendario sottoelencato. Per la categoria Esordienti (Primo e Secondo anno), la classifica sarà unificata.

Il punteggio sarà il seguente:

1° punti 10-2° punti 9-3° punti 8-4° punti 7-5° punti 6-6° punti 5-7° punti 4-

8° punti 3-9° punti 2-10° punti 1

Per le categorie femminili, nelle gare promiscue, verrà estrapolata la classifica delle atlete arrivate in tempo massimo.

Art. 4: Nel caso di ex-aequo, si prenderà in considerazione il maggiore numero di prove a cui i singoli atleti hanno partecipato ed in caso di ulteriore parità, prevarrà il più giovane di età.

Art. 5: La classifica finale assegnerà premi ai primi 3 delle 2 graduatorie Maschili e Femminili.

Inoltre verranno premiati con ‘’premio straordinario alle giovani promesse’’ i soli primi classificati nelle rispettive categorie esordienti di 1° anno uomini e donne (individuati nella classifica unica finale categoria esordienti 1 e 2 anno M/F)

Art. 6: Il Direttivo si riserva la facoltà di inserire nel calendario eventuali gare Esordienti o Allievi organizzate a Gran Premio in corso oppure a seguito di annullamento di gare già in programma. Di tale inserimento verrà data pubblicità nel programma gara FCI.

Art. 7: nel caso e solamente laddove, si verificassero per la categoria esordienti due partenze diverse, (esempio: Campionato Italiano) verrà applicato il punteggio ad entrambe la gare.

Art. 8: A conclusione di ogni singola prova inserita nel gran premio, verrà consegnato ai soli vincitori del giorno nelle singole categorie esordienti ed allievi M/F, un premio riferito alla singola prova conclusa.

Art.9: Nel caso di eventi particolari, riguardanti esclusivamente la classifica, non contemplati nel presente regolamento, le decisioni finali ed inoppugnabili saranno definiti dal Direttivo del Gruppo Ciclisti ieri oggi domani.

Art. 10: Bonus Fedeltà i partecipanti alle prove del Gran Premio, classificati nei primi dieci, riceveranno un punteggio finale aggiuntivo di 2 punti per ogni prova a cui si è partecipato.

NOTA : AI PRIMI 3 DELLE CLASSIFICHE DI CATEGORIA DEL G.P. CICLISTI IERI OGGI DOMANI , ed ai due primi esordienti M/F di 1° anno, VERRANNO RICONOSCIUTI RICCHI PREMI individuali CHE SARANNO CONSEGNATI AGLI ATLETI NELLA GIORNATA DI PREMIAZIONE