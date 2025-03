Van der Poel vince ancora la Milano-Sanremo: Ganna e Pogacar battuti in volata

SANREMO - Mathieu Van der Poel ha vinto la 116ª edizione della Milano-Sanremo . Il ciclista olandese a battuto in una spettacolare volata a tre Filippo Ganna e Tadej Pogacar . Van der Poel aveva già vinto la Classica di Primavera nel 2023. Il corridore della Alpecin-Deceuninck è riuscito a resistere agli attacchi portati da Pogacar nelle salite finali, consentendo anche a Ganna di stare a ruota e raggiungere i due leader sul rettilineo del traguardo, dove l'olandese ha però fatto valere la sua potenza in volata, vincendo con una bici di vantaggio su Ganna e sul campione del mondo sloveno, con il tempo totale di 6h22'53" . Alle spalle dei tre campioni, Michael Matthews si è imposto nella volata degli inseguitori, arrivati a oltre 40 secondi, davanti a Kaden Groves. Nono posto per Matteo Trentin.

Vittoria di Wiebes tra le donne

Successo olandese anche tra le donne, grazie a Lorena Wiebes che ha avuto la meglio allo sprint sull'altra olandese Marianne Vos. Rammarico per Elisa Longo Borghini, scattata in solitaria a un chilometro dal traguardo prima di essere ripresa. "È difficile crederci, ma ho vinto la Sanremo Women - le parole della vincitrice, che ha chiuso in 3h43'32" - sono molto grata alla squadra per l’ottimo lavoro svolto. C’erano diverse opzioni per il finale, ma mi sentivo molto bene sulla Cipressa. Anche sul Poggio ero tra le prime cinque al passaggio in cima. A quel punto sapevo che avrei corso per la vittoria. Elisa Longo Borghini ha attaccato con grande forza a 2 km dall’arrivo, ma sono rimasta fiduciosa perché conosco la forza di Lotte Kopecky. Mi ha portata in una posizione perfetta".